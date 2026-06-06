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    楠梓坑運動中心6/8起試營運 李柏毅喊北高雄旗艦運動園區成形

    2026/06/06 09:25 記者葛祐豪／高雄報導
    楠梓坑運動中心將於6月8日起試營運。（工務局提供）

    楠梓坑運動中心將於6月8日起試營運。（工務局提供）

    北高雄民眾期待已久的楠梓坑運動中心，將於6月8日起試營運，6月8日至21日試營運期間，健身房、游泳池免費使用；立委李柏毅期盼未來現代五項訓練中心、新建自由車場陸續到位後，能打造北高雄旗艦運動園區。

    位於楠梓區東寧里旗楠路168號的楠梓坑運動中心，鄰近楠梓交流道附近，總經費約7.1億元，設備新穎齊全。1樓泳池區有50公尺溫水游泳池、兒童戲水池、Spa池、男女熱水池、冷水池；1樓熱血綜合球場提供籃球、匹克球、羽球場地；2樓爆汗燃脂區有健身房及7間專屬團課教室，提供TRX、瑜伽、空中瑜伽、有氧等課程。

    左楠區立委李柏毅表示，楠梓坑運動中心將於6月8日至21日、每早8點至晚上8點試營運， 無論是健身休閒、親子活動，都能在這裡找到適合自己的運動選擇。試營運期間，健身房、游泳池免費使用，正式營運後，周邊里包括享平里、五常里、清豐里、惠楠里、中陽里，享游泳池及健身房全票9折優惠。

    李柏毅回憶，他擔任議員期間，成功爭取拆除運動園區周圍圍牆，設置外環步道，讓園區變成一座開放式的大型公園；一旁的現代五項訓練中心，2025年他也爭取3億經費，用於改建工程，預計2029年完工啟用；自由車場拆除新建計畫也已向中央提出補助申請，持續爭取核定通過。

    李柏毅期待未來現代五項訓練中心、新建自由車場陸續到位後，打造北高雄旗艦運動園區，讓更多人培養運動習慣。

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