ROCK屏東！青少年樂團大賽 高校生青春搖滾6/7登場

「2026 ROCK屏東！青少年樂團大賽活動」，將於7日下午2時起在屏東公園椰林大道登場。圖為樂團「獵音人」。（屏東縣政府提供）

一起來感受青春的吶喊與音浪！由屏東縣政府社會處青少年中心主辦的「2026 ROCK屏東！青少年樂團大賽」，明（7）日下午2時至晚間7時，將於屏東公園椰林大道登場，活動由屏東女中、屏東高工、大同高中、屏榮高中、潮州高中、東港高中、枋寮高中、屏科實中等8所高中職學生共同規劃籌辦，充分展現屏東學子的自主實力與跨校團隊協作能量。

屏東縣府社會處表示，延續上一屆以學生為主體的初衷，今年的「ROCK屏東」更深化「音樂創生與在地扎根」的核心理念。活動成功集結屏東從北到南各校的音樂能量，吸引高達15組公私立高中職的校園樂團報名參賽。7日下午2時起，各路跨校組成的頂尖樂團將輪番上陣，參賽隊伍將在15分鐘的限定演出時間內，全力釋放音樂創造力，以兼具深度與感染力的詞曲創作，詮釋屬於這個世代的青春紀實。

請繼續往下閱讀...

比賽將由專業評審進行現場評分，依創意表現、音樂性與團隊默契等面向，評選出前3名優勝團隊，活動全程免費開放觀眾入場，不但是熱愛音樂者的交流舞台，更是鼓勵青少年勇敢站上人生第一個舞台的重要起點。

參與跨校籌備兼參賽的學生們表示，去年見證學長姐的精彩演出，便決心接棒將今年這次活動辦得更具規模，「這段期間與屏東各校熱音社從零開始籌劃，雖具挑戰卻非常過癮！」。

社會處說，音樂不僅是抒發情感的管道，更是青少年世代重要的表達語言，「ROCK屏東」透過競賽與展演平台，鼓勵青少年勇敢追夢、團隊協作，讓更多青年在舞台上自我實現、發聲亮相。本計畫為屏東縣公益彩券盈餘分配基金支持補助。

ROCK屏東！青少年樂團大賽活動」，將於7日下午2時起在屏東公園椰林大道登場。圖為樂團「wave」。（屏東縣政府提供）

ROCK屏東！青少年樂團大賽活動」，將於7日下午2時起在屏東公園椰林大道登場。圖為樂團「AND MORE」。（屏東縣政府提供）

ROCK屏東！青少年樂團大賽將於7日下午2時起在屏東公園椰林大道登場。圖為樂團「聯絡人」。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法