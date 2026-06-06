胖爸易有胖小孩？台大研究「父親肥胖遺傳影響子代」登國際期刊

台大動物科學技術學系助理教授黃謙研究團隊，近期在代謝與跨世代遺傳領域取得重大突破，揭示父代肥胖的跨世代遺傳機制。（記者林曉雲翻攝）

全球肥胖問題日益嚴重，根據世界衛生組織統計，目前全球約有超過10億人屬於肥胖人口。國立台灣大學動物科學技術學系助理教授黃謙研究團隊，近期在代謝與跨世代遺傳領域取得重大突破，男性肥胖不僅影響自身健康，還可能透過精子中的表觀遺傳物質，跨世代影響下一代的代謝功能，研究成果今年已發表於國際期刊「自然通訊（Nature Communications）」。

隨著全球肥胖人口持續增加，後代健康受到親代環境影響的機制備受關注。過去相關研究多聚焦於母體生理狀態對胚胎發育的影響，但父代健康特徵是否也會「遺傳」給下一代，近年逐漸成為研究焦點。黃謙團隊研究「男性肥胖透過 let-7-DICER 軸導致第一代子代脂肪粒線體功能障礙」，首度證實父代肥胖可透過精子中的表觀遺傳物質，影響子代的代謝與脂肪組織健康。

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研究團隊利用小鼠模型發現，肥胖雄性小鼠所繁育出的第一代子代，其副睪白脂肪組織中的粒線體呼吸鏈相關基因表現明顯下降，進而導致代謝功能異常，且此特徵與肥胖父代相當類似。

研究團隊再進一步將模擬肥胖精子濃度的let-7直接顯微注射進健康受精卵中，結果發現，發育而成的小鼠即使在正常飲食條件下，仍出現葡萄糖耐受不良及脂肪組織粒線體相關基因受損現象，成功重現父代肥胖所造成的遺傳表徵。

除了動物實驗外，研究團隊也分析人類精液樣本。結果顯示，男性透過生活型態調整成功減重後，精子中的hsa-let-7表現量也隨之下降，顯示let-7在人類配子表觀基因組與胚胎發育中，同樣扮演關鍵角色。

黃謙團隊指出，這項研究不僅顛覆傳統對遺傳的認知，更證明飲食與體重等後天環境因素，能將「代謝記憶」寫入精子的表觀遺傳密碼中，揭示父代肥胖影響子代代謝健康的分子機制，也為代謝症候群跨世代防治提供新的研究方向，並凸顯父親受孕前健康狀態的重要性。

台大動物科學技術學系助理教授黃謙研究團隊，揭示父代肥胖的跨世代遺傳機制。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

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