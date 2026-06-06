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    首頁 > 生活

    新北動保查驗寵物食品141件 20件不合格開罰85萬元

    2026/06/06 08:44 記者黃子暘／新北報導
    動保處前往各大賣場稽查寵物食品。（新北市動保處提供）

    動保處前往各大賣場稽查寵物食品。（新北市動保處提供）

    每年6月7日為「國際世界食品安全日」，現代飼主多將寵物視為家人，連帶使寵物食品安全日益受到重視。新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，市府持續辦理寵物食品稽查與抽驗，今年已完成141件產品標示查核及21件檢驗抽樣，整體合格率約86％，20件不合格缺失含標示不實、廣告誇大及營養成分與檢驗不符；另查出1件檢出砷超標，已於今年3月完成回收及銷毀程序，確保不再流入市面。

    動保處指出，動保處嚴格執法，例如近期查獲「夾心雞肉條」，外包裝標示粗脂肪「1%以上」，實際僅含0.76%。業者雖檢附內部報告供參，然因缺乏法定公信力，且經評估已逾合理誤差範疇，認定標示不實，違反動保法第22條之5規定；針對違規案件，動保處除要求限期改善，本年度累計裁處15件，罰鍰共85萬元。

    動保處說，寵物食品安全風險主要來自原料污染或製程控管不當，如重金屬殘留或病原微生物污染，可能對長期攝取的寵物造成慢性健康影響，除產品端抽驗外，動保處也不定期前往寵物食品製造工廠，查核其原料來源管理、製程衛生及作業環境，從生產端即建立食品安全防護機制。

    動保處表示，飼主在購買寵物食品前，可先至「寵物食品申報網」查詢產品資訊及是否有不合格紀錄，並留意外包裝中文標示是否完整，包括原料、添加物、營養成分、製造業者及原產地等資訊。

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