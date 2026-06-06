為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    西南風+梅雨鋒面下週全面登場！專家示警：各地慎防致災雨

    2026/06/06 08:01 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，下週梅雨鋒面及西南風將全面登場，專家預估將進入典型的「梅雨旺盛期」，會是今年梅雨季以來最明顯、最持久的一波降雨，各地須慎防「劇烈天氣」及「致災性降雨」的威脅。（圖擷自臉書）

    氣象專家指出，下週梅雨鋒面及西南風將全面登場，專家預估將進入典型的「梅雨旺盛期」，會是今年梅雨季以來最明顯、最持久的一波降雨，各地須慎防「劇烈天氣」及「致災性降雨」的威脅。（圖擷自臉書）

    氣象專家指出，今、明兩天低壓雲系漸遠離，不過天氣仍不穩定，部分地區午後有強對流發展。下週梅雨鋒面及西南風將全面登場，專家預估將進入典型的「梅雨旺盛期」，會是今年梅雨季以來最明顯、最持久的一波降雨，各地須慎防「劇烈天氣」及「致災性降雨」的威脅。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，熱帶擾動91W雖然逐漸遠離台灣，但它最重要的任務，其實是替西南季風打開一條路。隨著西南季風逐漸建立，梅雨鋒面也將南下接近台灣。兩者配合之下，下週台灣將迎來今年梅雨季以來最明顯、最持久的一波降雨，部分地區甚至不排除出現致災性劇烈降雨，請大家提早做好準備。

    颱風論壇說明，下週一隨著梅雨鋒面逐漸接近，西南風同步逐漸增強，並帶來更多水氣。各地不定時短暫雷陣雨，午後容易大雷雨。下週二至下下週日梅雨鋒面滯留台灣上空，強盛西南季風同時持續輸送豐沛水氣，這幾天都是降雨高峰期。各地將出現持續性的雨勢，尤其中、南部地區迎風面關係，降雨時間長。如果雷雨帶發展特別旺盛，需特別嚴防致災性的劇烈降雨。

    颱風論壇提到，至於何時會結束？目前初步預估可能要到17日以後，太平洋高壓開始西伸增強後，才有機會進入盛夏，大家要做好下雨下到很煩躁的心理準備。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天低壓雲系漸遠離，大氣仍不穩定，偶有局部短暫陣雨，部分地區午後有強對流發展；應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。今日各地區氣溫如下：北部24至32度、中部23至33度、南部24至34度、東部23至34度。

    表示，下週一至下下週一「梅雨季」第5波滯留鋒南北徘徊，首先下週一將接近台灣、強對流漸擴大，下週四則會略南移、強對流偏在中南部，下週五又北移、強對流再擴大全台，期間配合「西南季風」盛行，台灣進入典型的「梅雨旺盛期」；因大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在附近被激發，帶來「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及「致災性降雨」的威脅，期間各地皆應特別注意氣象署的特報、及早作好防災準備。

    提到，至於「梅雨旺盛期」將持續多久？最新歐、美模擬至少延續至下下週一，雖然型態略有差異、但皆還未到盡頭！不過超過10天的模擬，因模式的不確定性大，具體發展仍有待繼續觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播