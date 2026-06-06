西南風+梅雨鋒面下週全面登場！專家示警：各地慎防致災雨

氣象專家指出，下週梅雨鋒面及西南風將全面登場，專家預估將進入典型的「梅雨旺盛期」，會是今年梅雨季以來最明顯、最持久的一波降雨，各地須慎防「劇烈天氣」及「致災性降雨」的威脅。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今、明兩天低壓雲系漸遠離，不過天氣仍不穩定，部分地區午後有強對流發展。下週梅雨鋒面及西南風將全面登場，專家預估將進入典型的「梅雨旺盛期」，會是今年梅雨季以來最明顯、最持久的一波降雨，各地須慎防「劇烈天氣」及「致災性降雨」的威脅。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，熱帶擾動91W雖然逐漸遠離台灣，但它最重要的任務，其實是替西南季風打開一條路。隨著西南季風逐漸建立，梅雨鋒面也將南下接近台灣。兩者配合之下，下週台灣將迎來今年梅雨季以來最明顯、最持久的一波降雨，部分地區甚至不排除出現致災性劇烈降雨，請大家提早做好準備。

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颱風論壇說明，下週一隨著梅雨鋒面逐漸接近，西南風同步逐漸增強，並帶來更多水氣。各地不定時短暫雷陣雨，午後容易大雷雨。下週二至下下週日梅雨鋒面滯留台灣上空，強盛西南季風同時持續輸送豐沛水氣，這幾天都是降雨高峰期。各地將出現持續性的雨勢，尤其中、南部地區迎風面關係，降雨時間長。如果雷雨帶發展特別旺盛，需特別嚴防致災性的劇烈降雨。

颱風論壇提到，至於何時會結束？目前初步預估可能要到17日以後，太平洋高壓開始西伸增強後，才有機會進入盛夏，大家要做好下雨下到很煩躁的心理準備。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天低壓雲系漸遠離，大氣仍不穩定，偶有局部短暫陣雨，部分地區午後有強對流發展；應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。今日各地區氣溫如下：北部24至32度、中部23至33度、南部24至34度、東部23至34度。

表示，下週一至下下週一「梅雨季」第5波滯留鋒南北徘徊，首先下週一將接近台灣、強對流漸擴大，下週四則會略南移、強對流偏在中南部，下週五又北移、強對流再擴大全台，期間配合「西南季風」盛行，台灣進入典型的「梅雨旺盛期」；因大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在附近被激發，帶來「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及「致災性降雨」的威脅，期間各地皆應特別注意氣象署的特報、及早作好防災準備。

提到，至於「梅雨旺盛期」將持續多久？最新歐、美模擬至少延續至下下週一，雖然型態略有差異、但皆還未到盡頭！不過超過10天的模擬，因模式的不確定性大，具體發展仍有待繼續觀察。

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