06/06 各報重點新聞一覽

賴總統出訪史瓦帝尼受阻，立法院會昨無異議通過中華人民共和國政府的粗暴行為。（記者叢昌瑾攝）

自由時報

賴總統出訪史瓦帝尼受阻 立院無異議通過譴責中國粗暴

總統賴清德原訂四月廿二日訪問友邦史瓦帝尼，但因中國施壓被迫延期，立法院民進黨團當時在院會提案，譴責中華人民共和國政府的粗暴行為。立法院會昨天開會處理時，朝野無異議照案通過，這也是本屆立法院會首度通過對中國的譴責案。

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將取代7月到期的122條款臨時關稅 美疊加301關稅 台灣有望上限15％

美國貿易代表葛里爾四日指出，美國將尊重與歐盟、日本及其他國家達成貿易協議中的關稅上限條款；他說：「我們了解協議就是協議。」華府與歐盟、日本與台灣達成關稅上限十五％的協議。

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張介宗殺3婦碎屍 判3個死刑 凶手否認到底 國民法庭：證據明確

高雄碎屍魔張介宗連續殺害七十五歲黃姓兄嫂、友人張婦、七十一歲趙林姓婦人後分屍拋河，遭檢方求處三個死刑，經高雄地院國民法庭連續十天審理，張介宗始終否認犯行，但國民法官與職業法官均認定被告殺人證據明確，昨天一致同意判處張男三個死刑。

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聯合報

再傳兒虐 5度漏接 沒能救萱萱

繼震驚社會的「剴剴案」後，國內再傳重大兒虐悲劇。台中二歲女童萱萱遭生母同居男友林佳詳囚禁毆打，最終因嚴重腦傷與感染於今年二月身亡。檢警調查，萱萱逾兩個月的受虐期間，有五次救命機會，卻屢遭漏接，其中，萱萱原為台南市兒少保護個案，疑因跨縣市社政通報與警方敏感度不足，未能及時介入，衛福部七月將啟動重大兒虐檢討會議。

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物價飛漲…5月CPI年增率飆到2.2% 通膨危機再起

中東戰事開打三月未停歇，台灣物價跟著飛漲，市場原先預期，政府祭出物價平穩策略，由中油吸收汽油價差後，可望有效控制物價增幅。未料，主計總處昨日公布的五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率竟大幅上升至百分之二點二，衝破百分之二通膨警戒線，創十四個月高點。

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中國時報

川普政府擬入股AI 向全民分紅

人工智慧（AI）熱潮點燃財富效應，但並非人人都能雨露均霑，而是形成富者愈富的現象，這也引發要求全民共享AI紅利的呼聲。據美國數位新聞媒體「NOTUS」報導，川普政府擬入股AI企業，投資收益將直接用於公共目的，像是發放紅利給所有美國家庭。

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確保供電 賴總統邀黃仁勳訪發電廠

台灣發展AI產業，但輝達執行長黃仁勳等企業界人士卻擔心供電問題。對此，賴清德總統公開邀黃仁勳去看發電廠，並建議黃可邀請台電董事長曾文生「邊吃邊說明」，就會有信心。至於核二、核三廠，只要達到3個條件就會依法重啟。賴也宣示，台灣一定要走上「亞洲那斯達克」這條路，對經濟發展才會有加乘效應。

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華府與歐盟、日本與台灣達成關稅上限15％的協議。（彭博檔案照）

高雄碎屍魔張介宗（中）連續殺害姓兄嫂等3人，高雄地院國民法庭認定被告殺人證據明確，昨天一致同意判處張男3個死刑。（中央社）

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