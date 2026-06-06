熱愛K-pop舞蹈 彰泰國中學霸美少女勇闖北一女科學班

彰泰國中學生吳芃妤挑戰北一女科學班，美夢成真。（彰泰國中提供）

彰化縣今年共有18名學生國中會考45滿級分，彰泰國中學生吳芃妤決定追隨去年畢業學姊的腳步，跨區勇闖北一女科學班，美夢成真！校方說，吳芃妤不只成績閃亮，更是熱愛K-pop舞蹈，成為校內舞台的最佳女主角。

彰泰國中說，今年錄取彰中科學班4人，國中會考方面，考出45滿級分與作文6級分的有李沅錄1人，他允文允武，在班上是大隊接力最後一棒，不只會念書，運動場上也非常耀眼。

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彰泰國中去年有陳品瑄就讀北一女科學班，給了學妹很大的鼓勵，吳芃妤決定追隨學姊腳步，也美夢成真，彰泰國中連續兩年都有畢業生進入北一女科學班，成為學妹們最好的榜樣。

陽明國中今年也有3名女學生45滿級分，校長張耀忠說，滿級分的劉宛俞、涂倢菲與卓品彤並非全部都是資優班學生，這代表學生只要認真求學，按照學校的進度複習，在最後階段刷題多練習，都有機會在國中會考拿到好成績。

彰泰國中學生李沅錄拿下國中會考45滿級分與作文6級分。（彰泰國中提供）

彰化市陽明國中今年拿到滿級都是女生，分別為劉宛俞（右一），涂倢菲（右二），卓品彤（左一），師長與有榮焉。（陽明國中提供）

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