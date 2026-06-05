世新校長致詞「趕快結束自己」自請停職2個月 網酸：不就放暑假

世新大學校長陳清河日前在畢業典禮致辭內容熱議。（圖擷取自世新大學畢業典禮YT影片）

世新大學校長陳清河在碩博士班畢業典禮致詞時，脫口「這個世界已經沒有你存在的必要」引發網友議論。陳清河今天（5日）發聲指出，原意是想鼓勵畢業生精進為人處事，對致詞內容欠缺審慎致最高歉意，同時也自請停職停薪2個月。不過卻被網友狂酸，「失言還讓自己放暑假，真開心」。

陳清河5月30日的畢業典禮致詞說到，他重視管理自己的時間、情緒與身體。對自己的身體極端管理，不會讓人覺得他很累，不會讓人感覺他「指甲會痛、頭髮也會痛」，因「沒有人會同情你」。還稱要是時間、情緒與身體沒管理好，「我告訴各位，趕快結束，趕快結束自己，因為這個世界已經沒有你存在的必要」。

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言論一出，迅速被網友炎上，陳清河也發聲滅火說，他已自請停職停薪2個月，自6月8日起生效，以示負責。爾後也會深刻檢討，更加謹慎發言。

對此，網友紛紛狂酸，「阿不就是放暑假了」、「7、8月放假，那個叫暑假」、「都給他爽了」、「我以後做錯事就讓自己放兩個月假」、「這才是他的目的吧」、「其實大學也要放暑假了阿，讓自己順便一起放暑假的概念」、「失言還讓自己放暑假，真開心」。

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