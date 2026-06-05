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    首頁 > 生活

    幸運機車騎士是你嗎？到中油花109元加油 對中特獎200萬元

    2026/06/05 21:25 記者俞肇福／基隆報導
    中油基隆碇內加油站今年4月有機車騎士來加油109元，所開立的統一發票幸運兌中特獎200萬元。（記者俞肇福攝）

    中油基隆碇內加油站今年4月有機車騎士來加油109元，所開立的統一發票幸運兌中特獎200萬元。（記者俞肇福攝）

    幸運的機車騎士是你嗎？115年3-4月期統一發票開獎，其中一組特獎200萬元的發票落在基隆，財政部北區國稅局基隆分局表示，這位幸運兒4月到台灣中油碇內加油站加油，花109元就幸運抱回特獎200萬元。

    基隆分局表示，基隆又開出大獎，到目前為止，已連續7期開出統一發票大獎，分別有特別獎3期、特獎2期及雲端發票專屬百萬獎2期，如果想要擁有這樣的運氣，建議多使用載具索取雲端發票。

    財政部北區國稅局基隆分局指出，基隆又開出大獎了！到目前為止，已連續7期開出統一發票大獎（分別有特別獎3期、特獎2期及雲端發票專屬百萬獎2期），如果想要擁有這樣的運氣，建議多使用載具索取雲端發票，今年1-6月每期增開70萬組500元雲端發票專屬獎，等於每期會開出30組100萬元、16000組2000元、10萬組800元，以及385萬組500元專屬獎項，合計396萬6030組獎項，讓民眾享有更多中獎機會。

    1張雲端發票就有2次對獎機會，使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會自動幫您對獎，並主動以電子郵件通知中獎訊息，若同時中2個獎項，每張按其最高中獎獎別限領一個獎金。如有設定領獎匯款帳戶，獎金還會自動匯入指定帳戶，再省千分之四印花稅，不僅中獎機會多，也省荷包。

    財政部北區國稅局基隆分局提醒，115年3-4月期統一發票領獎期間自115年6月6日至115年9月7日止，另外115年1-2月的中獎發票領獎期間至115年7月6日截止，請及時兌領獎金，不要讓自己的權益受損。

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