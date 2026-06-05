曾文水庫蓄水率重回兩位數！ 炸雨2天大進補

低氣壓帶來今年單日最大降雨，曾文水庫2天合計進水量，可望達上千萬立方米。（記者吳俊鋒攝）

低氣壓影響，國內規模最大的曾文水庫集水區出現豐沛降雨，截至今晚（5日）8點，累積已有92.7毫米，創下今年以來單日新高，連同昨天的入流量，可望一口氣「進補」上千萬立方米，蓄水率也重回兩位數，再度突破10％。

水利署南區水資源分署預估，今天截至目前的降雨，可望為曾文水庫一口氣帶來逾820萬立方米的入流量，顯見低氣壓的威力，蓄水率從週三的9.31％，逐步攀升；至於供應民生用水的南化水庫，集水區也有約50萬立方米的「進帳」，加上啟動甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水，雙管齊下，有效挹注水情。

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低氣壓昨天已為曾文水庫挹注約190萬立方米，截至今晚，2天合計，可望一舉帶來高達8位數進帳，直到深夜，集水區仍有機會持續降雨，上流逕流不斷湧入，對水情真的很補。

根據觀測，截至今晚8點，曾文水庫的水位標高上升到193.58公尺，蓄水率10.12％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量5773萬立方米，南化水庫水位標高162.29公尺，有效蓄水量1785萬立方米，蓄水率21.82％；南水分署說，目前台南地區水情正常，也籲請民眾持續節約用水。

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