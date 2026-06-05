外送員將強制上食安課 10萬從業人員受影響

食藥署預告「外送員之食品衛生安全教育訓練實施辦法」草案，外送員送餐前將強制上食安課。（資料照）

外送員未來上路送餐前，恐得先上一堂食安課。衛福部食藥署預告訂定「外送員之食品衛生安全教育訓練實施辦法」草案，明定新加入外送平台的外送員，應在開始提供外送服務前，完成至少1小時食品衛生安全教育訓練，之後每年也須接受至少1小時訓練，預估全台約有10萬名外送從業人員將受新制影響。

食藥署食品組組長許朝凱表示，勞動部制定的「外送員權益保障及外送平臺管理法」已於今年1月21日公布，其中規定外送平台業者應提供外送員職業安全衛生、交通安全、食品衛生安全及其他必要教育訓練，相關訓練時數、內容及師資則由各主管機關另定，因此食藥署依授權預告訂定本辦法。

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根據草案內容，新加入外送平台的外送員，須於開始外送服務前，完成至少1小時食品衛生安全教育訓練；已執行外送服務者，每年也應接受至少1小時相關訓練。課程內容以外送食品衛生安全相關知識為主，教育訓練可由外送平台業者自行辦理，也可由衛生主管機關或其認可機構辦理。

若由平台自行辦理課程，講師須由食品技師、公共衛生師，或具食品衛生安全管理相關學、經歷者擔任，以確保課程品質與專業性。

許朝凱指出，經洽詢台北市網路平台外送員職業工會，初步估算目前全台外送從業人員約10萬人，包含專職及兼職外送員，並已排除同時在多個平台接單，造成的重複計算情形。

至於現職外送員是否需重新受訓，許朝凱表示，若今年在辦法實施前已接受平台提供的相關訓練，且能提出當年度1小時訓練證明者，即符合規定，無須重新受訓；未具相關訓練證明者，則應依規定於當年度完成訓練。

在罰則方面，若外送員食品衛生安全教育訓練時數不足，將依外送專法規定限期改善，屆期未改善者，可處2萬元至10萬元罰鍰。若完全未接受食品衛生安全教育訓練，因同時違反外送專法及「食品安全衛生管理法」，將優先適用罰鍰額度較高的食安法規定，經限期改善仍未改正者，可處6萬元至2億元罰鍰。

食藥署表示，為強化外送食品衛生安全，衛福部去年已修正「食品良好衛生規範準則」，增訂食品外送平台衛生管理規定，要求外送員取得及交付食品時，不得有污染食品行為，外送箱具須具備密封及保溫效果，並保持清潔，運送過程應避免食品溫度劇烈變動，並落實時間及溫度管理，以降低食品遭污染或變質風險。

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