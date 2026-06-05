新店瑠公圳蔡宅6/8文資審議 屋主呼籲侯友宜：畢業前把好事做到底

蔡宅現任屋主賴碧珍（前排左3）與文資團體在市府前高呼「新北文化願景，請先守住蔡宅」、「指定登錄文資，守護百年蔡宅」。（記者黃政嘉攝）

新北市新店區瑠公圳旁的蔡金木宅日治時期建在瑠公圳公有地，為避免被拆遷，向新北市府申請古蹟、歷史建築保存，文化局去年將蔡宅暫列古蹟，並啟動法定審查程序，將於8日審議文化資產價值。蔡宅現任屋主賴碧珍擔憂若未取得文資身分，將再面臨拆除，今天在新北市府前呼籲市長侯友宜，畢業前夕，不只要好好做代誌，更要把好事做到底，守住百年蔡宅，不應倉促了結文資審議。

賴碧珍與文資團體在市府前高呼「新北文化願景，請先守住蔡宅」、「指定登錄文資，守護百年蔡宅」，要求市府在完整調查研究、充分檢視新事證與相關史料前，不應倉促了結文資審議。

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台灣人權促進會秘書長余宜家指出，「長屋式決戰型住宅」蔡宅的文資身分與保存課題是侯市府在文化、生態與人權的畢業考，也請求新北市長參選人蘇巧慧、李四川就此表態，為新北市民守住珍貴的文化資產，讓市民知道誰有化解衝突、打造文化大城的高度與能力。

賴碧珍說，今年3月專案小組會議中，文化局曾說將協助調閱瑠公農田水利會相關史料，並評估再次現勘。依據《歷史建築紀念建築登錄廢止審查及輔助辦法》第3條第2項規定，市府對於歷史建物的文資提報案，需提供相關諮詢、資訊或其他必要輔助。但市府迄今未進行實地調查，也未提供相關史料，卻將於下週召開審議，將使文資委員在資訊不完整的情況下作出決定。

文化局回應，文化局均依《文化資產保存法》及相關規定辦理，該案自受理申請後，已依程序完成現場會勘，並召開專案小組會議，邀集相關領域專家學者進行專業討論，專案小組會議時，針對相關疑義請建物及土地所有權人到場說明並提供補充資料，專案小組將綜整各方意見及調查成果，完成文化資產價值評估報告後，再提送文化資產審議大會審議。

文化局強調，文化資產審議是建立於專業調查、現場勘查及委員獨立審議基礎上，相關程序均依法辦理，審議結果將由審議委員依專業判斷作成決議，以維護審議的專業及公正性。

新店瑠公圳蔡宅6/8將進行文資審議，現任屋主賴碧珍（右3）擔憂若未取得文資身分，將再面臨拆除，呼籲新北市長侯友宜守住百年蔡宅，不應倉促了結文資審議。（記者黃政嘉攝）

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