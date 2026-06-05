國中會考基隆5A++12人 銘傳吳思彤、明德賴愷昕36分滿分

國中會考成績公布，基市碇內國中林妍軒（左一）與婁子琦（右一），獲5A++佳績。（基隆市政府提供）

國中教育會考成績今天（5日）寄發通知單，基隆市今年共有2336名考生應試，5科成績皆達A++（35分）共12人；其中，銘傳國中吳思彤、明德國中賴愷昕，2人寫作滿級分，締造36分滿分佳績。值得一提的是，明德國中賴愷昕、池宇晴、呂宸菱3位射擊班同窗3年好閨密，寫作均為滿級分，池、呂2人將攜手前進北一女。

針對後續升學作業，「115學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平臺」（https://ttk.entry.edu.tw）將於6月18日公布實際招生名額。正式選填志願期間為6月18日中午12時起，至6月25日中午12時截止，請家長與學生務必於期限內上網完成選填。在此期間，基隆市各國中輔導人員與師長將全力協助學生選填志願，並隨時提供家長專業的諮詢與建議。

請繼續往下閱讀...

基隆市教育處處長徐嬿立表示，升學選擇首重「適才、適性、適所」，選擇最適合孩子的學校，是讓學生安心、家長放心的關鍵。基隆市政府近年積極推動「大基隆留才計畫」，祭出多項在地就學利多，包含：提供最高30萬元的就近入學獎學金、優化學生通勤交通動線、全面汰換更新課桌椅、補助弱勢高中生午餐，從軟硬體全面升級學習環境。

國中會考成績公布，基隆市明德國中賴愷昕36分滿分。（基隆市政府提供）

國中會考成績公布，基隆市銘傳國中吳思彤（左二）36分滿分。（基隆市政府提供）

國中會考成績公布，基市明德國中呂宸菱5A++。（基隆市政府提供）

國中會考成績公布，基市明德國中池宇晴5A++。（基隆市政府提供）

國中會考成績公布，基市安樂高中國中部文鈞聖（中），獲5A++佳績。（基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法