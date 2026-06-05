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    首頁 > 生活

    高雄大雷雨狂炸多區淹水警戒 這4天雨勢最大

    2026/06/05 20:10 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市今天傍晚下大雷雨。（記者陳文嬋攝）

    高雄市今天傍晚下大雷雨。（記者陳文嬋攝）

    高雄市今天傍晚下大雷雨，路竹等多區達大雨等級，林園等多區一度達淹水警戒，氣象署持續發布豪雨特報，市府今晚成立0605豪雨災害應變中心擴大三級開設，預估9到12日受到滯留鋒面及西南風影響，雨勢最大，有局部大雨或豪雨發生機率，提醒民眾留意。

    高雄市今天受到低氣壓通過影響及鋒面接近，天氣不穩定，傍晚下大雷雨，造成路竹區等多區達大雨等級，以內門區時雨量超過40毫米最大，林園、小港等多區一度達淹水警戒，市府不敢大意，今晚成立0605豪雨災害應變中心擴大三級開設，提醒民眾安裝水閘門功能或預置沙包，避免地下室、地下停車場發生積淹水，並疏通陽台及頂樓排水孔，做好防汛準備。

    市府根據氣象署資料，6日低氣壓逐漸遠離，不過水氣仍多，高雄市仍有局部短暫陣雨，山區有局部較大雨勢發生機率；7日台灣仍位於大低壓帶，天氣不穩定，高雄市位於迎風面，不定時有局部短暫陣雨或雷雨。

    8日鋒面接近及西南風增強，降雨範圍逐漸增加，高雄市有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區有局部大雨發生機率；9至12日滯留鋒面及西南風影響，水氣豐沛，高雄市有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率。

    市府說，滯留鋒面影響時間長，且配合西南風帶來水氣，易有強降雨出現，並伴隨劇烈天氣現象，提醒民眾山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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