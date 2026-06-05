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    首頁 > 生活

    高雄捷運路網規劃「3條線」延伸東高雄 串聯旗山、佛光山

    2026/06/05 19:58 記者王榮祥／高雄報導
    高捷路網規劃三條線延伸東高雄。（記者王榮祥翻攝）

    高捷路網規劃三條線延伸東高雄。（記者王榮祥翻攝）

    高市捷運局規劃捷運路線沒忘記東高雄，新版路網設計3條路線分別為紫線大樹延伸線、大寮大樹線、旗山美濃線，將銜接既有軌道，串接九曲堂、旗山、佛光山。

    捷運局說明，除目前營運中的紅、橘線、輕軌，及興建中的黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線外，也積極規劃整體路網，特別是東高雄軌道路網，將透過串聯大樹、旗山地區，逐步實現城鄉均衡發展與區域共榮目標。

    捷運局表示，捷運整體路網正依交通部原核備路網檢討更新，東高雄地區已納入銜接佛陀紀念館構想，未來可搭乘台鐵在九曲堂接捷運系統大寮大樹線，沿台29線至佛陀紀念館、大樹，再搭旗山美濃線到旗山生活圈。

    也可由捷運紫線大樹延伸線，沿台22線、台29線至佛陀紀念館，將串聯北高雄產業聚落，形成跨都會區與東高雄的完整軌道運輸走廊，強化旗山、美濃、大樹等區與高雄都會核心區的連結。

    捷運局長吳嘉昌表示，隨著南部半導體S廊帶、大南方新矽谷計畫及觀光產業持續發展，東高雄不僅擁有佛光山佛陀紀念館等國際級觀光資源，也肩負區域均衡發展的重要角色。

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