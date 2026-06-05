桃園端午食品抽驗 平鎮1連鎖超市「有機紅豆」農藥超標

衛生局啟動端午節應景食品稽查與抽驗專案。（圖由桃園市政府提供）

端午節將屆，桃園市政府衛生局針對市內攤商、超市、賣場、餐飲業、食品製造業等場所，抽驗各類粽子、粽葉、鹹蛋黃、乾香菇、菜脯、蝦米、肉類製品、調味醬等117件產品，其中平鎮區1處連鎖超市的「有機紅豆」，被檢出農藥殘留，衛生局已要求下架同批產品，並移請相關單位後續辦理。

衛生局表示，為了讓民眾吃得安心，衛生局啟動端午節應景食品稽查與抽驗專案，檢驗項目包括微生物、防腐劑、二氧化硫、甲醛、農藥殘留、蘇丹色素、乙型受體素、甜味劑、硼酸等。

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其中1件被檢驗出農藥殘留的「有機紅豆」，由新北市樹林區的1處公司提供，衛生局除要求超市下架同批產品外，也已移請農政單位與來源所轄衛生局後續辦理，相關檢驗結果已公布在衛生局網站與桃食安心資訊平台，供民眾查詢。

衛生局表示，食品業者應落實自主管理，慎選合格供應商，確保原料來源、驗證標章、製程衛生符合規定，並加強原料驗收、清洗、保存與必要的自主檢驗；民眾選購粽子與原料、配料時，則應注意產品標示、有效日期、保存條件、來源資訊，購買後依產品標示妥善保存、食用前充分加熱等，以確保飲食安全。

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