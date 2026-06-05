為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園端午食品抽驗 平鎮1連鎖超市「有機紅豆」農藥超標

    2026/06/05 19:33 記者周敏鴻／桃園報導
    衛生局啟動端午節應景食品稽查與抽驗專案。（圖由桃園市政府提供）

    衛生局啟動端午節應景食品稽查與抽驗專案。（圖由桃園市政府提供）

    端午節將屆，桃園市政府衛生局針對市內攤商、超市、賣場、餐飲業、食品製造業等場所，抽驗各類粽子、粽葉、鹹蛋黃、乾香菇、菜脯、蝦米、肉類製品、調味醬等117件產品，其中平鎮區1處連鎖超市的「有機紅豆」，被檢出農藥殘留，衛生局已要求下架同批產品，並移請相關單位後續辦理。

    衛生局表示，為了讓民眾吃得安心，衛生局啟動端午節應景食品稽查與抽驗專案，檢驗項目包括微生物、防腐劑、二氧化硫、甲醛、農藥殘留、蘇丹色素、乙型受體素、甜味劑、硼酸等。

    其中1件被檢驗出農藥殘留的「有機紅豆」，由新北市樹林區的1處公司提供，衛生局除要求超市下架同批產品外，也已移請農政單位與來源所轄衛生局後續辦理，相關檢驗結果已公布在衛生局網站與桃食安心資訊平台，供民眾查詢。

    衛生局表示，食品業者應落實自主管理，慎選合格供應商，確保原料來源、驗證標章、製程衛生符合規定，並加強原料驗收、清洗、保存與必要的自主檢驗；民眾選購粽子與原料、配料時，則應注意產品標示、有效日期、保存條件、來源資訊，購買後依產品標示妥善保存、食用前充分加熱等，以確保飲食安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播