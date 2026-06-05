屏縣毛孩已比幼年人口多 許馨勻議員促「寵物長照」

屏東縣議員許馨勻（左）力促縣府推動寵物長照政策；農業處長李永文（右）回應，研議評估可行性並採分階段方式辦理。（取自屏東縣議會網站）

屏東縣毛孩數量已追過14歲以下幼年人口數，犬、貓逾8.9萬隻，為非六都最多，屏東縣議員梁育慈、許馨勻、陳揚等人今（5）日在議會質詢時均關注寵物議題，許馨勻更提出「寵物長照」 ，建議縣府試辦條件式長照與喘息補助等計畫。農業處回應，研議可能性。

許馨勻表示，據統計屏縣去年犬貓數量8萬9382隻，0至14歲人口數為7萬8127人，毛孩數量已高過幼年人口，如何照顧牠們的下半場及身後事，是飼主與公部門須面對課題，已有多個縣市推「寵物長照」政策，針對7歲以上高齡、癱瘓或慢性失能犬貓，提供客製化日常照護與醫療復健。但屏縣遲遲不見相關政策，連「屏東縣寵物屍體及寵物生命紀念業管理自治條例」也拖延超過2年。

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許馨勻指出，農業處不推相關政策可能因害怕衍生棄養潮，但公部門應該思考的是如何透過政策降低棄養風險，建議試辦「條件式長照與喘息補助」、建立「縣級長照能力提升計畫」，前者可要求經獸醫評估認定為長照需求者的飼主、簽訂不得棄養承諾並納入後續追蹤，後者可在初期投入少量公部門資源，在動物之家增設復健設備，並與在地獸醫、民間日間照護業者建立認證與合作機制。

農業處長李永文表示，將參考其他縣市推動經驗，並考量屏縣行政資源及實際需求，針對高齡、失能或身體狀況特殊的收容犬貓，研議評估可行性並採分階段方式辦理。針對屏縣寵物生命紀念業性辦事業計畫自治條例，先前已預告相關自治條例草案，但因地方陳抗、設置需求及管理配套仍需整合，將持續蒐集意見並研議修正。

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