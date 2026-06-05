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    首頁 > 生活

    國中考成績出爐！專家估中投區前志願錄取分數變化不大 志願這麼填

    2026/06/05 18:58 記者蘇孟娟／台中報導
    台中一中估最低錄取分至少92點以上。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中估最低錄取分至少92點以上。（記者蘇孟娟攝）

    國中會考成績出爐，今年全國拿到5A以上的考生雖比去年減少254人，但差異不大，4A以上全國考生人數僅增加2人，3A以增加41人，跟去年比較高分群人數比例幾乎一致，中投區今年雖增加1065名考生，但在中投總招生數不變下，前面志願錄取標準變化不大或些微上升，考生可依去年各校最低錄取分數評估。

    台中市十二年國教輔導團種子教師、惠文高中校長陳建銘指出，中投區免試入學志願數可填50個，中投區採10個志願一個區間，10個志願積分相同，建議志願選填分成夢幻區、務實區、安全區，前5個志願序屬於大膽填的夢幻區、6至10志願序是參考去年錄取狀況的務實區、11志願序之後填安全的志願，免試入學只有一次機會，要儘量填滿，才不會落榜。

    陳建銘指出，今年中投區會考共2萬8186人報名，較去年增加1065人，雖然今年全國獲5A的考生數減少250人，但分散到各區後，其實影響有限，加上今年各個分數類別的人數比例都變化不大，今年前端學校的錄取積分可以用去年的錄取標準來推估，但中投區人數變多，積點應該不變或些微上升。

    另外，2A以上全國考生人數增加了542人，1A以上全國考生人數增加了1462人，5B以上全國考生人數增加了3581人，比去年增加了3.28%。

    今年中投區各招生管道提供的招生名額，一樣遠超過考生的人數，也就是說有報名就有學校讀，但是要小心填志願，因為中投區幅員遼闊，建議考慮興趣性向、交通遠近、未來發展選填，不要被分數綁架。

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