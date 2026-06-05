梅雨有沒有下對地方？ 氣象署官網「一鍵可查詢」

中央氣象署官網可查閱降雨地區和水庫集水區相對地理位置。（擷取自氣象署官網）

近日台灣受低壓帶影響，未來一週也將受西南季風、鋒面和梅雨滯留鋒面接連報到影響，降雨量會極為豐沛，水庫缺水有望解渴。中央氣象署說明，這幾天的雨到底有沒有下對地方？氣象署網站有圖可以參考，顯示累積雨量與集水區的地理關係。

氣象署以附圖是昨天（6月4日）一整天降雨與集水區對應圖，網頁點進去會是今天最新資料，累積雨量圖每日0時會重新統計。氣象署提醒，這張圖僅能代表「下雨的位置有沒有落在集水區」，並不能直接表示水庫有沒有進帳、進帳多少。

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氣象署指出，雨水落到地表、土壤後，還會經過很多複雜的過程才能進到水庫，這部分就要參考水利署的資訊了；​氣象署也提醒，期待水庫進帳的同時，別忘了有時候對流雲也會帶來瞬間強降雨或強陣風，除了外出不便外，也會有安全上的威脅，山區活動要留意溪水暴漲、邊坡土石鬆動等現象。

氣象署提醒，氣象署網站有圖可參考，網址（https://www.cwa.gov.tw/V8/C/P/Rainfall/Rainfall_Dam.html），點開「顯示水庫集水區」按鈕，手機在圖下方、網頁版在右上角。

根據氣象署預報，未來一週各地水氣豐沛，下週一（8日）有鋒面與西南季風襲來、隔天週二（9日）起梅雨季第一道滯留鋒面報到，各地水氣極為豐沛，各地累積降雨量通紅、甚至達「紫爆」。

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