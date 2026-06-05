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    首頁 > 生活

    日本最大無人機展登場 台中「這些企業」秀真功夫

    2026/06/05 18:43 記者蔡淑媛／台中報導
    台中的力山工業等產業前往參展「Japan Drone 2026」，張峯源前往參訪。（經發局提供）

    台中的力山工業等產業前往參展「Japan Drone 2026」，張峯源前往參訪。（經發局提供）

    日本最大無人機專業展覽「Japan Drone 2026」開展，台中的力山工業、昶瑞機電、凱納公司前往參展，台中市經濟發展局長張峯源前往參訪，張峯源表示，台中的企業在馬達、驅動控制器、複合材料及晶片等關鍵技術領域深具競爭優勢，相關產品與技術於展會中備受關注，展現台中製造接軌國際市場的堅強實力。

    Japan Drone自2016年起舉辦，為日本最具代表性的無人機專業展覽之一，此屆共有295家企業及單位參展，匯集全球無人機製造商、系統整合商及應用服務業者，涵蓋無人機整機、零組件、飛行控制系統、智慧巡檢、物流運輸、防災應用及空域管理等領域，是觀察國際產業趨勢的重要平台。

    這次參展的力山工業，憑藉多年累積的馬達與機電系統技術，逐步切入無人機供應鏈，發展高效率動力系統與智慧設備應用；昶瑞機電長期投入精密馬達、機電控制及動力系統研發，產品廣泛應用於工業、醫療設備及電動載具領域。

    凱納公司則專注於智慧電動輔助自行車動力系統、電控整合及智慧移動技術發展，展現台中企業跨足無人機產業的技術實力與創新能量。

    無人機已成為全球重點發展的新興產業，應用範圍涵蓋物流運輸、智慧巡檢、農業管理、災害防救及國土監測等領域。

    張峯源指出，台中自行車、運動器材、伺服器、工具機及精密機械等產業，累積深厚的馬達與驅動控制器技術能量，具備切入無人機供應鏈的優勢條件，透過參與國際展會，有助掌握全球技術發展方向，開拓海外市場、提升國際競爭力。

    張峯源參訪艾若颯航太展位，了解產品技術優勢。（經發局提供）

    張峯源參訪艾若颯航太展位，了解產品技術優勢。（經發局提供）

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