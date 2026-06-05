南投攜手「那隻鳥」 推運動觀光新型態遊程

「南投躍動樂悠遊」運動觀光遊程，推出限量「那隻鳥」聯名全套 IP 商品。（記者張協昇攝）

南投縣擁有好山好水，觀光資源豐富，縣政府近年來致力於推動結合運動與觀光的低碳旅遊，今（5日）召開「南投躍動樂悠遊」宣傳記者會，即日起推出涵蓋陸、海、空場域在內的7條新型態主題遊程，遊程中包含騎乘自行車、搭纜車、健行及體驗SUP立式划槳等，邀全國民眾一起來運動玩南投。

縣政府觀光處指出，「南投躍動樂悠遊」推出的遊程以埔里鎮及魚池鄉為核心，串聯日月潭、福興溫泉區及周邊自然景觀資源，規劃包括「日月水陸空躍動低碳2日遊」、「低碳森呼吸埔里走騎2日遊」、「鯉魚潭&鰲頭山鰲遊埔里1日健行」及「埔里鎮&魚池鄉單車領騎半日導覽等」，帶領遊客從不同角度欣賞南投之美，體驗多元的運動觀光新型態。

請繼續往下閱讀...

此次遊程也攜手國際人氣IP「那隻鳥」加強行銷，宣傳主視覺海報更由「那隻鳥」作者Da-shio親自繪製，以南投運動觀光意象結合角色的可愛喜感，穿梭於南投山水美景之間擔任嚮導，提升遊程特色辨識度，並製作專屬聯名商品供遊客收藏。

觀光處表示，遊程即日起開放報名，報名兩條2日遊行程的前40名遊客，可獲得限量「那隻鳥」聯名全套IP商品，有運動提袋、毛巾、水壺及帽子，其他遊程參與者也可獲得野餐墊、露營椅、折疊籃及保溫袋等限定聯名好禮，相關活動資訊及報名方式可至南投旅遊網（https://reurl.cc/A9YvjK）查詢。

「南投躍動樂悠遊」宣傳記者會，副縣長王瑞德等人邀民眾來南投體驗運動觀光遊程。（記者張協昇攝）

南投縣政府舉辦「南投躍動樂悠遊」宣傳記者會，推動運動觀光遊程。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法