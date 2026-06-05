高雄鹽埕人氣排隊小點心7/10歇業 業者曝沉重原因

「小豬貝貝」不是賣仙貝，而是台灣少見的創意點心「小貝」。（擷取自「小豬貝貝」臉書）

成本壓力大，高雄鹽埕區人氣排隊小點心「小豬貝貝」在臉書宣布旗下2間門市7月10日歇業！

「小豬貝貝」不是賣仙貝，而是台灣少見的創意點心「小貝」，位於鹽埕區新樂街，僅在下午時段營業，排隊人潮經常絡繹不絕。創辦的老闆說：「之前在上海工作吃到這種小點心，回到台灣仍然念念不忘，於是決定邊做邊研發出最合適台灣人味蕾的小貝，沒想到迴響如此好！」

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業者昨天在臉書公告：「謝謝每一位走進小豬貝貝的你，讓這段日子變得很值得。我們用每一份點心，記住了很多溫暖的時刻。」而且不僅是「鹽埕店」，連同「文化店」也將同步收攤，兩間門市一起結束營業。消息一出，許多網友驚訝不捨，詢問歇業原因，業者坦言，是因為「成本壓力過大」，無奈之下只能做出這個沉重的決定。

「小豬貝貝」最受網友推崇的「招牌/肉鬆小貝」，以濕潤綿密的蛋糕體為基底，外層裹滿多到快滿出來的爆量肉鬆與香氣濃郁的海苔，最靈魂的則是裡頭的「爆漿內餡」，鹹甜交織的邪惡美味，吃過就讓人難忘。

老闆曾說，每一顆都是現烤現做，堅持絕不提供宅配，就是為了確保肉鬆保有酥酥口感，蛋糕體也都是天天新鮮現做，油脂比市售減少25％，讓整體吃起來鬆軟濕潤、不乾柴、不油膩，一定要當天常溫購買完，當日食用完畢。

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