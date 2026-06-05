縣長獎頒獎典禮屏南場今舉行 周春米表揚391位優秀畢業生

屏東縣114學年度縣長獎頒獎典禮屏南場大合照。（圖由屏東縣政府提供）

屏縣「114學年度高國中小暨進修部應屆畢業生縣長獎頒獎典禮」屏南場，今（5）日於縣府大禮堂舉行，共有391位優秀畢業生接受縣長周春米頒獎表揚。

周春米表示，縣長獎不僅是對學生在國小、國中及高中階段學習成果的重要肯定，也是家長與師長共同努力的成果，恭喜所有獲獎同學在求學歷程中展現優異表現，期許大家在迎接人生下一個階段時，持續秉持認真努力的精神勇敢向前。

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獲獎學生中，春日國小劉洆睿表現亮眼，身為排灣族學子的他，透過參與鄉土歌謠學習深入認識族群文化，不僅取得排灣族語中級認證，也進一步挑戰中高級認證。去年跟著學校前往日本九州，與當地學校進行古謠文化交流。劉洆睿表示，希望未來持續精進族語能力，將珍貴的原住民族文化傳承下去。

枋寮高中雙語實驗班許芸臻，以優異表現錄取國立陽明交通大學生物醫學工程學系。她以生物化學科作品榮獲2025年台灣國際科學展覽會一等獎，並憑藉優秀雙語能力錄取教育部「青年百億海外圓夢計畫」，從國中到高中6年都在枋寮高中就讀，她將科學研究熱忱與語言能力結合，展現亮眼學習成果。

國立東港海事學校蔡翔字表現優異，獲全國中等學校專業群科2026年專題實作及創意競賽海事群創意組第一名；佳冬國中蘇珮筠曾獲112學年度及113學年度全國學生舞蹈國中B團體乙組現代舞優等、114學年度獲國中技藝競賽餐旅服務技術第一名。

春日國小應屆畢業生劉洆睿（左2）獲得縣長獎。（記者羅欣貞攝）

枋寮高中許芸臻（右2）獲得縣長獎，接受屏東縣長周春米（左2）頒獎表揚。（圖由屏東縣政府提供）

獲獎學生和縣長周春米（中）開心合照。（圖由屏東縣政府提供）

國立東港高級海事水產職業學校蔡翔字（右）獲得縣長獎，接受屏東縣長周春米表揚。（圖由屏東縣政府提供）

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