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    首頁 > 生活

    女友吵架傳「一排圖案」！神人秒解答 網笑翻：罵超髒

    2026/06/05 18:34 即時新聞／綜合報導
    一名男網友發文，透露自己和女朋友吵架後，對方只傳來了一整排密碼般的「繪文字（Emoji）」，讓他完全摸不著頭緒。（取自Threads@xinzhe_185）

    一名男網友發文，透露自己和女朋友吵架後，對方只傳來了一整排密碼般的「繪文字（Emoji）」，讓他完全摸不著頭緒。（取自Threads@xinzhe_185）

    近日社群平台Threads上一名男網友發文求助，透露自己和女朋友吵架後，對方只傳來了一整排密碼般的「繪文字（Emoji）」，讓他完全摸不著頭緒。沒想到神人網友神翻譯曝光後，超狂的「客語諧音」讓全場網友瞬間笑噴，直呼：「這罵超髒！」

    男網友昨日在 Threads 發文詢問：「跟女朋友吵架，他傳這給我是什麼意思？」只見女友在LINE視窗中，傳來一串由9個表情符號組成的神祕訊息，依序為：釣魚、牙齒、草莓、紙張、揮手（拜拜），接著一個逗號，後面則是弓箭、馬、花。

    這串宛如達文西密碼的符號讓原PO徹底看傻眼。而文章PO出1天，就累積高達近300萬次瀏覽。就在眾人一頭霧水之際，一名女網友隨即在留言區給出了驚人的神解答，瞬間解開這串密碼的真相。

    女網友指出，這串符號必須用「客語發音」來讀：前五個符號讀：釣、牙、莓、紙、掰 ；後三個符號則讀：弓、馬、花。翻譯成國語的真正意思，其實就是台味十足的髒話：「X你媽XX，講什麼話！」。

    超狂的諧音對照表一曝光，吸引高達7萬名網友點讚朝聖，大家紛紛留言驚呼：「好強！」、「我是客家人我第一時間都沒理解，你好厲害」、「笑死」、「第一次覺得學客語這麼輕鬆」、「罵得好髒」、「傳給我的客家人先生，他回我第一句很X北，叫我不要學」、「外婆小時候都會這樣罵我」。該解答留言也吸引了118萬次瀏覽。

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