畜試所研究養豬廢水資源化 施灌甘藷讓產量增1.4倍

農業部畜試所研究畜牧廢水再利用，使其回到農田，成為滋養作物、增加收益的再生資源。（農業部提供）

畜牧業廢水往往臭氣沖天，亂排恐帶來環境污染，農業部畜產試驗所研究再利用化，透過厭氧處理形成沼液，施灌到甘藷田，再搭配鉀肥，不僅甘藷品質不變，產量更提升為一般慣行農作的1.4倍，每分地收益還增約2.3萬元，成功讓「廢水變資源」！

畜試所說，試驗由新增丰農畜產公司提供養豬場厭氧處理後的沼液，彰化縣政府申請試辦澆灌計畫，由謙澤園農業生技協助沼液載運與田間施灌，施用於慶全科技農業公司契作的甘藷田裡。試驗規劃4種處理方式，包括全有機肥（慣行農作）、基肥廢水與追肥有機肥、基肥有機肥與追肥廢水，以及全廢水等。

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畜試所長黃振芳說，畜牧廢水富含氮肥，是作物生長的好幫手，而不同作物各自所需的營養需求也不盡不同，以採收地下塊根的甘藷來說，追肥期需要較多「鉀肥」，因此廢水施灌若能搭配適量鉀肥補充，就能讓甘藷需要的養分更到位。

結果顯示，以全程使用養豬場沼液，並於追肥期補充鉀肥的「全廢水」處理表現最亮眼，其有效甘藷比例佔總產量的89％，高於全有機肥組的82％；有效藷產量達每分地約7645台斤，為全有機肥處理的1.4倍；若以每台斤10元盤商收購價格估算，扣除廢水施灌與鉀肥補充成本後，全廢水每分地仍可增加約2.3萬元收益。

畜試所也發現，全廢水處理可生產較多300克以下的小型規格甘藷，適合超商烤地瓜與家庭鮮食市場等一般消費；而基肥廢水與追肥有機肥，以及基肥有機肥與追肥廢水2個處理組，則有較高比例300克以上的中大型甘藷，可供多元加工產品使用。

畜試所說，未來將持續攜手產官研，建立更多作物的畜牧廢水施灌模式，更新「畜牧糞尿水施肥要領」作物品項與施用建議，讓畜牧廢水不再只是去化壓力，而是能回到農田、滋養作物、增加收益的再生資源。

農業部畜產試驗所透過產官研合作，將養豬廢水再利用，施灌到甘藷田，不僅風味不變，更使產量增1.4倍。（農業部提供）

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