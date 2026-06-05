為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國中會考苗栗3學生登全國榜首 頂尖高分群人數大爆發

    2026/06/05 19:11 記者蔡政珉／苗栗報導
    國中會考成績出爐，苗栗3名學子生榮登全國榜首，而竹南照南國中再度培育出全縣榜首。（照南國中提供）

    國中會考成績出爐，苗栗3名學子生榮登全國榜首，而竹南照南國中再度培育出全縣榜首。（照南國中提供）

    國中教育會考成績今天出爐，苗栗縣開出紅盤，共有3名學生榮登全國滿級分榜首（5A10+、寫作6級分），分別來自公館國中、照南國中及君毅中學，其中公館國中以非都會型學校之姿突圍，照南國中與君毅中學更是連續兩年培育出全國榜首，表現亮眼。

    苗栗縣今年推動「拔尖、固中、扶弱」政策，高分群人數集體大爆發，照南國中、明仁國中、苑裡高中國中部及建國國中，5A5+、作文5級分以上人數較去年增加2至3成；竹南國中及建台中學也拚出5A10+佳績。

    各校更紛紛刷新歷史紀錄，明仁國中33人榮登5A殿堂，創近年新高；苑裡高中國中部考出15人5A，成績倍數飛躍；新港國中小雙語教學有成，創下5人5A歷年最優成績；大同高中國中部也斬獲4人5A。

    另外，偏鄉小校成功「逆勢突圍」，通霄國中一舉衝出3人5A，為基層辦學注入強心針；大西國中、烏眉國中、致民國中都表現亮眼。

    苗縣會考作文「6級分」人數大幅成長30％，「5級分」增加近150人，不僅君毅、照南、建國等傳統名校表現驚豔，中小型學校如苑裡高中國中部、致民國中、烏眉國中、文英國中等校也都有學生榮獲滿級分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播