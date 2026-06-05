國中會考苗栗3學生登全國榜首 頂尖高分群人數大爆發

國中會考成績出爐，苗栗3名學子生榮登全國榜首，而竹南照南國中再度培育出全縣榜首。（照南國中提供）

國中教育會考成績今天出爐，苗栗縣開出紅盤，共有3名學生榮登全國滿級分榜首（5A10+、寫作6級分），分別來自公館國中、照南國中及君毅中學，其中公館國中以非都會型學校之姿突圍，照南國中與君毅中學更是連續兩年培育出全國榜首，表現亮眼。

苗栗縣今年推動「拔尖、固中、扶弱」政策，高分群人數集體大爆發，照南國中、明仁國中、苑裡高中國中部及建國國中，5A5+、作文5級分以上人數較去年增加2至3成；竹南國中及建台中學也拚出5A10+佳績。

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各校更紛紛刷新歷史紀錄，明仁國中33人榮登5A殿堂，創近年新高；苑裡高中國中部考出15人5A，成績倍數飛躍；新港國中小雙語教學有成，創下5人5A歷年最優成績；大同高中國中部也斬獲4人5A。

另外，偏鄉小校成功「逆勢突圍」，通霄國中一舉衝出3人5A，為基層辦學注入強心針；大西國中、烏眉國中、致民國中都表現亮眼。

苗縣會考作文「6級分」人數大幅成長30％，「5級分」增加近150人，不僅君毅、照南、建國等傳統名校表現驚豔，中小型學校如苑裡高中國中部、致民國中、烏眉國中、文英國中等校也都有學生榮獲滿級分。

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