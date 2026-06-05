嘉義縣會考5C比例降 朴子國中陳君儀5A10+作文5級分

朴子國中陳君儀（中）獲得5A10+、作文五級分佳績。（朴子國中提供）

今年國中教育會考成績今天公布，嘉義縣政府教育處說，朴子國中陳君儀獲得5A10+、作文五級分佳績，她因父母親工作性質都需輪班，從小就養成獨立、自主及自律的習慣，學習過程確實訂正錯題，釐清觀念，並調整作息，讓大腦在考試時保持最佳狀態，考得好成績。

大林國中體育班軟網專長學生劉妍伶與陳宣彤獲得作文六級分成績，老師常提醒學生在比賽過程學習體會及感知，在寫作發揮與其他人不同的經驗感想。

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中埔國中3名學生獲得5A6+作文五級分，並列學校第一，其中，林禹均是低收入戶家庭長女，父親因工傷無法工作，全家靠母親照顧4個孩子，她國中3年從未補習，靠著關注課堂學習，並參加嘉義縣政府攜手民間團體資源開辦免費晚自習課程，維持好成績；家境經濟不佳的曾瑞騰為了不增加家計負擔，並未補習，參加晚自習，保持規律的讀書習慣，有問題立刻問老師，而有優異表現。

嘉義縣政府說，今年嘉義縣學生國中會考5C比例降低2.5％，未來將持續導入民間資源開辦晚自習，也將協助學生多元發展適性學習，創造自我的人生舞台。

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