總獎金50萬！新北「AI智慧城市黑客松競賽」報名到7/25

2026新北市AI智慧城市黑客松競賽邀集五局處共同出題，左起依序為教育局主秘黃麗玲、法制局副局長許宏仁、青年局長邱兆梅、新北市副市長劉和然、地政局副局長徐鳳儀、交通局簡任技正吳政諺。（記者黃政嘉攝）

新北市政府舉辦「2026新北市AI智慧城市黑客松競賽」，副市長劉和然率領跨局處提出真實市政議題，由Amazon Web Services提供國際AI技術支持，邀請民間技術人才用AI技術為城市治理提創意解方，活動總獎金達50萬元，提供國際級培訓資源，即日起到7月25日報名，歡迎全國對黑客松競賽和AI雲端技術有興趣的民眾報名參賽。

這次競賽以「市府出題、全民解題、AI助攻」為核心，由青年、教育、法制、交通、地政等5局處聯手就真實市政情境出題，像教育局以「教保機構風險監測」為題，希望建立AI風險評分機制，及早發現教保機構財務異常情形；法制局以「訴願流程自動化」為題，希望以AI協助法條檢索及決定書草稿生成等，提升行政效率。

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劉和然說，新北市作為全國人口最多、治理議題最複雜的城市，近年已持續在交通管理、水情監測及災害應變等領域導入AI應用，今年首度進一步整合跨局處需求，導入AWS技術共同推動智慧城市黑客松，透過「政府出題、青年解題」的開放式創新，邀請民間技術人才直接參與公共治理，以促進新北市成為更具韌性的未來城市。

青年局長邱兆梅指出，此次黑客松讓青年不只磨練技術，更能將技術落地於公共服務場域，透過賽前工作坊與AI、雲端服務等工具應用訓練，參賽團隊將有機會在短時間內理解問題、設計解方，進而累積未來投入AI產業或科技創業的重要經驗。

青年局說明，此次競賽開放全國民眾跨校、跨系、跨領域組隊參加，每隊2至5人，全程由AWS提供的頂尖雲端技術與資源協助解題，各題組選出1組優勝團隊可獲獎金10萬元，凡報名成功，需參與「賽前AI工作坊」，決賽將於9月12日及13日辦理，相關資訊可上新北市青年局官網查詢。

新北市副市長劉和然說，歡迎全國科技好手參加2026新北市AI智慧城市黑客松競賽。（記者黃政嘉攝）

AWS策略方案開發經理林耕弘說，AWS將以國際AI技術支持2026新北市AI智慧城市黑客松競賽，協助城市智慧升級。（記者黃政嘉攝）

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