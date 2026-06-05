萬丹國小通學步道施工一年未成 學校、家長抱怨連連

萬丹國小通學步道長期施工，引起爭議。（記者葉永騫攝）

屏東縣萬丹國小通學步道施工一年還沒有完工，學校及家長都抱怨連連，對學生上下學的安全造成影響，萬丹鄉公所表示，通學步道工程延宕的原因在於台電公司正在進行電纜地下化工程，所以才會拖那麼久。台電表明該工程將在6月底完成。

萬丹國小的通學步道施工了一年遲未完工，由於工程四周圍籬，家長送孩子上下學相當麻煩，不但造成附近居民不便，師生上下學也很頭痛，引發大眾不滿，痛批一個工程做了一年太離譜了，別的學校只要短短一、二個月就完成。

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萬丹鄉公所主祕陳敏哲表示，通學步道的問題，學校也多次向鄉公所反映，希望加快進度，鄉公所很想盡快完成，因為卡在台電進行電纜地下化工程，必須等到台電完工後才能進行後續的施工修繕，由於台電施工了一年多了，至今都沒完工，鄉公所也是很無奈，已請台電公司加緊腳步施工。

台電屏東區營運處說明，萬丹國小通學步道的台電配合工程，管路工程已於近期完工，電氣工程亦陸續進場前置工作，已安排6月19日停電施工，預計6月底完成全部工作，請民眾見諒。

通學步道長期圍籬，讓萬丹國小師生及家長相當不便。（記者葉永騫攝）

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