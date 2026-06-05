台南孔廟泮池清淤 水質檢測亮警訊、清出千尾外來魚種

清淤工程展開前，孔廟依循傳統禮制於清晨舉行祭孔儀式，傳承禮樂文化，祈求順利圓滿。（南市孔廟文化基金會提供）

擁有360年歷史的台南孔廟，選在今天6月5日世界環境日展開泮池清淤行動，更透過科學調查與生態盤點，健檢這座古老水域。結果顯示，泮池水質已有明顯老化現象，其中溶氧量偏低、有機污染偏高，顯示池體確實需要休養生息與後續整治，此外，共清出超過百隻斑龜與巴西紅耳龜，以及上千尾吳郭魚，數量相當驚人。

此次行動由嘉南藥理大學環境資源管理系教授黃大駿與南市環保局水保科率領專業團隊進駐指導。現場進行水質監測發現，溶氧量（DO）嚴重偏低，代表水中生物生存環境承受壓力；酸鹼值（pH）8.24，呈弱鹼性，顯示藻類活動較為旺盛；電導度（EC）則反映池水長期受環境物質累積影響；其中氨氮數值偏高，更成為有機污染的重要警訊。

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黃大駿帶領志工與學生組成「撈魚組」及「分魚組」，在排水與清淤過程中進行地毯式生物調查，逐一辨識、分類池中魚類與龜類。這項工作除了掌握外來種現況，也希望妥善安置生物，將對生態環境的衝擊降至最低。

黃大駿表示，經調查發現孔廟泮池目前棲息的物種包括鯽魚、鯉魚、吳郭魚、孔雀魚、大肚魚、巴西紅耳龜及斑龜等。其中除了斑龜等極少數屬於台灣原生種外，其餘大多為外來種。調查過程中更意外捕獲1尾麗魚科觀賞魚，研判應是民眾放生所致。

此次共清出超過百隻斑龜與巴西紅耳龜，以及上千尾吳郭魚，數量相當驚人。打撈上岸的外來種生物後續將由嘉南藥理大學「污染生物學實驗團隊」帶回研究與處理，並依照物種特性進行妥善安置。

南市孔廟文化基金會執行長葉重利表示，基金會後續將規劃生態多樣性工程，透過棲地改善、水質修復及原生物種營造，逐步恢復泮池生態功能。

嘉南藥理大學教授黃大駿（右）、孔廟文化基金會執行長葉重利（左）帶領團隊進行生態調查，清理出超大隻吳郭魚。（台南市孔廟文化基金會提供）

原生種的魚與烏龜再放回泮池。（台南市孔廟文化基金會提供）

泮池環境整理行動，清出超過百隻斑龜與巴西紅耳龜。（台南市孔廟文化基金會提供）

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