台東客家文化園區活化 轉型香草產業新基地

台東客家文化園區轉型為「香草六級產業示範園區」。（台東縣府提供）

台東縣政府推動池上鄉客家文化園區活化，透過公開標租機制，轉型為「香草六級產業示範園區」，未來將結合在地農業生產、產品加工、教育體驗、觀光休閒及品牌行銷等多元功能，打造兼具產業發展與地方創生價值的示範基地，為台東農業及觀光產業開創嶄新發展模式。

縣府表示，於去年1月10日完成客家文化園區標租作業，由蒂摩庫斯股份有限公司取得經營權，並投入資源進行園區整體整修及設施優化。由於園區原為客家文化園區，為持續推動客家文化保存與傳承，即使轉型委外經營，受託廠商仍須每年辦理12場以上客家文化相關活動及推廣工作，落實客家文化扎根與多元發展。另依契約規定，廠商除每年繳納固定租金挹注縣庫外，自正式營運第四年起，另須按年度營業收入提繳1%經營權利金，創造政府、企業及地方共榮的發展成果。

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今日啟用典禮由副縣長王志輝親自出席主持，並與池上鄉長林建宏及各界貴賓共同見證園區轉型的重要時刻。王志輝表示，縣政府積極推動香草產業鏈建構，從友善種植、契作輔導、產品加工、品牌建立到市場行銷，逐步打造具有台東特色的香草產業發展模式。未來將透過示範園區串聯在地農民、青年創業團隊及觀光產業資源，發展農業體驗、食農教育、休閒旅遊及特色商品等多元服務，進一步提升農產品附加價值，創造更多就業機會與經濟效益。

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