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    首頁 > 生活

    腸病毒將入流行高峰 教育部投15.8億助1235所公幼強化防疫與改善環境

    2026/06/05 17:17 記者林曉雲／台北報導
    教育部長鄭英耀今日赴新北市板橋幼兒園及新月非營利幼兒園訪視，也與幼童一起學習正確洗手步驟，降低腸病毒傳播風險。（圖由教育部提供）

    教育部長鄭英耀今日赴新北市板橋幼兒園及新月非營利幼兒園訪視，也與幼童一起學習正確洗手步驟，降低腸病毒傳播風險。（圖由教育部提供）

    腸病毒即將進入流行高峰期，教育部今（2026）年持續強化校園防疫與幼兒健康照護，並投入約15億8000萬元補助全國1235所公立幼兒園改善教學環境與設施設備。教育部長鄭英耀今（5）日赴新北市板橋幼兒園及新月非營利幼兒園訪視，除了解幼兒園環境改善成果，也與幼童一起學習正確洗手步驟，希望從日常生活建立防疫習慣，降低腸病毒傳播風險。

    鄭英耀與衛福部疾管署副署長曾淑慧、新北市教育局長張明文共同前往幼兒園，除了向第一線教保服務人員表達感謝，也實地了解幼兒園教學環境與防疫措施推動情形，並透過互動方式陪伴幼童學習防疫知識。

    鄭英耀表示，夏季是腸病毒好發季節，由於腸病毒傳染力強，主要透過腸胃道、呼吸道或接觸患者分泌物傳播，幼兒園、課後照顧中心及家庭都是容易傳播的場域，因此落實正確洗手及環境消毒，是預防腸病毒最有效的方法。

    活動中，幼童在老師帶領下練習洗手步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，以及搓手7字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」，透過遊戲與互動方式學習正確衛生習慣。鄭英耀也特別準備洗手清潔用品送給幼童，提醒大家養成勤洗手、生病不上學等良好習慣，將防疫觀念落實於日常生活。

    教育部國教署組長王慧秋說明，教育部近年持續投入經費改善幼兒園教學環境，以板橋幼兒園為例，透過補助經費進行幼兒廁所及無障礙廁所改建，改善校園空間並落實環境平權；新月非營利幼兒園則獲教育部投入5451萬元興建園舍，以「天空下的樹蔭樂園」為設計理念，規劃樹屋遊戲場、親子多功能活動室及天空運動場等空間，結合幼兒課程發展多元學習環境。

    教育部長鄭英耀今日赴新北市板橋幼兒園訪視。（圖由教育部提供）

    教育部長鄭英耀今日赴新北市板橋幼兒園訪視。（圖由教育部提供）

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