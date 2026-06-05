每天在60樓高淡江大橋主橋塔工作 塔吊司機要「少吃鹽和辣」

淡江大橋主橋塔高200公尺，相當有辨識度。（公路局提供）

淡江大橋已經在今年5月12日通車，其中最引人矚目的是高達211公尺的主橋塔，要靠超高的塔吊來完成建築。塔吊司機盧聖文回憶，工作時最好「少吃鹹、少吃辣」，避免上廁所，因為每次上下橋塔一趟就要30分鐘，最長的一次曾在橋塔上待了12個小時，身體狀況必須時刻維持在最佳狀態。

淡江大橋主橋塔總高度達211.4公尺，其中11.4公尺位於海平面下，海面上高度則達200公尺，相當於60多層樓高，負責建設的交通部公路局說明，這對濃霧、強風與高空環境，每一次吊掛都不能有絲毫差錯，每一根鋼筋、每一片模板，都仰賴施工團隊以專業與經驗精準完成。

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淡江大橋主橋塔基礎樁帽為橢圓形狀，是全台最大單一橋墩基礎，位於海平面下16.5公尺，長77公尺，寬44公尺，面積高達3030平方公尺，相當一座200公尺操場大，樁帽基礎厚達5公尺，鋼筋總量達5千7百多公噸。

由於淡江大橋主橋塔高度約海平面200公尺，施工期間主橋塔所需鋼筋、模板、混凝土、斜張鋼纜及各項施工物資，都須仰賴塔吊進行高空吊運與支援施工，可說是主橋塔施工不可或缺的關鍵設備。

淡江大橋主橋塔高200公尺，相當有辨識度。（公路局提供）

淡江大橋主橋塔高200公尺，相當有辨識度。（公路局提供）

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