為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    每天在60樓高淡江大橋主橋塔工作 塔吊司機要「少吃鹽和辣」

    2026/06/05 17:14 記者吳亮儀／台北報導
    淡江大橋主橋塔高200公尺，相當有辨識度。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔高200公尺，相當有辨識度。（公路局提供）

    淡江大橋已經在今年5月12日通車，其中最引人矚目的是高達211公尺的主橋塔，要靠超高的塔吊來完成建築。塔吊司機盧聖文回憶，工作時最好「少吃鹹、少吃辣」，避免上廁所，因為每次上下橋塔一趟就要30分鐘，最長的一次曾在橋塔上待了12個小時，身體狀況必須時刻維持在最佳狀態。

    淡江大橋主橋塔總高度達211.4公尺，其中11.4公尺位於海平面下，海面上高度則達200公尺，相當於60多層樓高，負責建設的交通部公路局說明，這對濃霧、強風與高空環境，每一次吊掛都不能有絲毫差錯，每一根鋼筋、每一片模板，都仰賴施工團隊以專業與經驗精準完成。

    淡江大橋主橋塔基礎樁帽為橢圓形狀，是全台最大單一橋墩基礎，位於海平面下16.5公尺，長77公尺，寬44公尺，面積高達3030平方公尺，相當一座200公尺操場大，樁帽基礎厚達5公尺，鋼筋總量達5千7百多公噸。

    由於淡江大橋主橋塔高度約海平面200公尺，施工期間主橋塔所需鋼筋、模板、混凝土、斜張鋼纜及各項施工物資，都須仰賴塔吊進行高空吊運與支援施工，可說是主橋塔施工不可或缺的關鍵設備。

    淡江大橋主橋塔高200公尺，相當有辨識度。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔高200公尺，相當有辨識度。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔高200公尺，相當有辨識度。（公路局提供）

    淡江大橋主橋塔高200公尺，相當有辨識度。（公路局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播