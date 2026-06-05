台東遊民僅個位數？ 議員質疑與民眾實際感覺有落差

台東轉運站是遊民棲身熱點。（記者黃明堂攝）

台東縣車站、公園、體育場館經常可見遊民，7月將舉辦博覽會，議員憂將影響遊客對台東觀感；縣府社會處統計縣內街友人數僅個位數，縣議員黃治維質疑這數字與民眾實際感覺有落差，處長陳淑蘭則說，部分在街頭流浪、衣衫不整的人員實際上屬於「無業遊民」，在法規定義與處置層面上與遊民有所不同，才會導致官方統計與民眾感受產生落差。

黃治維說，目前許多民眾對於遊民的既定印象仍停留在吸毒嫌疑、環境髒亂、病蟲害及傳染病等隱憂，街友聚集往往會影響家長帶小孩出門運動遊戲的意願，也會干擾民眾散步、看電影的心情。

請繼續往下閱讀...

縣議員簡維國指出，火車站、體育場及南京路公園等處仍是遊民聚集的熱點，不少旅客反映占據空間的行為影響觀瞻，恐破壞台東的觀光形象。

簡維國強調，對於街頭遊民應秉持「關懷而非管理」的態度。他舉台中車站為例，為遊民提供專屬的置物櫃，要求遊民在白天配合將棉被、行李等私人物品收納封存，夜晚再行使用，如此既能保障其基本生活自由，又能維護公共環境的整潔。

社會處掌握的官方數據顯示，包含機構安置在內約有40位街友，流落街頭者僅剩個位數，目前對於不願接受安置的街友，社會處採取跨局處關懷機制，由衛生局、警察局定期前往關心，若出現滋擾、自傷或傷人行為也會立即依法處置；對於願意接受輔導者，則已備妥完善的安置與就業措施。

社會處長陳淑蘭表示，目前處內已編列遊民沐浴車，每週固定出車兩天提供盥洗服務，並發放專用收納包讓遊民在白天收納衣物，她允諾進一步評估設置置物空間的可能性，並持續努力說服個案配合物品收納，期盼在尊重遊民權益與維護城市門面之間取得平衡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法