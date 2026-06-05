世界環境日化身「鏟子超人」 120志工冒雨下台南孔廟泮池清淤

今天世界環境日，熱心民眾投入清淤孔廟泮池。（台南市孔廟文化基金會提供）

今天是6月5日「世界環境日」，台南市孔廟文化基金會與台南市環保局合力展開「孔廟泮池生態與文化共生行動」，號召超過120名志工走入孔廟泮池清淤。大雨不斷仍澆不熄眾人的熱情，穿上青蛙裝、捲起褲管化身「鏟子超人」，用汗水與行動守護文化資產，也為環境永續盡心力。

這次行動在中西區區公所協助下，集結永華里里民以及忠義國小、立人國小、中山國中、台南女中、家齊高中、大灣高中、南大啟聰等學校師生與孔廟志工共同參與。現場依工作內容分為撈魚組、分魚組、清淤組、裝淤組及運泥組，大家分工合作、默契十足。

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台南市環保局長許仁澤說，選在世界環境日舉辦泮池清淤別具意義，希望打破傳統工程「發包、圍籬、施工、完工」模式，透過開放現場、邀請民眾參與，讓清淤更成為一場文化價值再造與環境教育的實踐行動。

台南市孔廟文化基金會執行長葉重利指出，這次清淤是泮池生態重生的重要起點，未來會持續推動水質改善與生態環境營造，逐步恢復適合原生物種棲息的友善環境，讓孔廟在保存歷史文化的同時，也成為台南推動淨零永續的重要示範場域。

除了池底清淤，泮池壁面也在欣達環境公司協助下清苔，降低藻苔附著對古蹟景觀與水域環境的影響。活動現場並設置「環境守護宣言行動」祈願牆，希望透過文字與行動，重新建立人與古蹟情感連結。

參與志工笑說，「這座古蹟360年了，有機會踩在泮池底幫它清淤，一輩子可能只有這一次，回家可以跟孫子炫耀很久！」也有家長說，能與孩子一起冒雨為泮池盡心力，將成為珍貴且難忘回憶。

泮池生態重生，啟動民眾響應文化保存與環境教育。（台南市孔廟文化基金會提供）

民眾投入泮池清淤，共創台南永續新示範。（台南市孔廟文化基金會提供）

環保局長許仁澤（中）也下池清淤泥。（台南市孔廟文化基金會提供）

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