竹縣國中會考5A10+人數大增 寫作4級分以上佔近8成

北埔國中推動英數自分組教學、課後輔導及夜自習，學生曾靖惟（右1）、彭啟翔（右2）與薛文玥（左2）都在會考拿下好成績。（圖擷取自新竹縣政府官網）

115年國中教育會考今天寄發成績通知單，新竹縣政府初步統計，達5A精熟以上程度有798人，其中考取5A10+共127人、5A10+且作文滿級分達19人，比去年大幅增加，寫作4級分以上4245人，約佔全縣考生近8成；另在5科達基礎（B）以上比例則為68.25%，整體學力展現出「拔尖、固本、扶弱」的成效。

縣府教育局指出，115年國中教育會考竹苗考區今年報名人數為1萬4614人，其中新竹縣考生5454人，各校均有優秀表現。東興國中考取5A比例達26.3%，其中學生吳香宜面臨英文挑戰，且常會頭痛、腹痛、畏光等，但她調整作息，最終會考英文科拿A、總成績5A8+。

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迎來第2屆畢業生參加會考的勝利國中，全校5A比例23.8%，較去年成長近7%，更有14名學生榮獲5A10+滿分（含2位作文6級分）。其中，考取5A8+的林品萱，照顧弟妹仍兼顧學業成績並熱心服務。

竹北國中林宥鈞以優異表現申請技藝優良學生甄審入學，會考仍考取5B。劉宥德已透過特殊選才率先錄取竹北實驗高級中學，仍認真備考拿下5A6+。多才多藝的連以菲一度陷入焦慮，在親師陪伴下考取5A5+。

新湖國中魏群嘉的英語科段考成績不理想，但老師鍥而不捨地輔導加上本身自律，衝出英語科A，拿到5A8+。

偏鄉的北埔國中透過英數自分組教學、課後輔導及夜自習，悉心培育，學生曾靖惟、彭啟翔與薛文玥分別考取5A8+、4A6+及5A8+。寶山國中林宛橙從未補習，自律學習拿下5A5+，黃子潔也努力不懈考取3A佳績。

教育局長蔡淑貞提醒，若考生對成績有疑慮，可在6月7日及8日每日上午9時至下午4時，至竹苗考區試務會申請成績複查。建議考生與家長、導師及輔導教師共同討論志願選填，做出最適切的生涯抉擇。教育局18日到23日也會安排適性入學宣導團成員提供免試入學志願選填電話諮詢服務，專線：03-5823083分機888，歡迎多加利用。

勝利國中考取5A8+的林品萱（右2），照顧弟妹仍兼顧學業成績並熱心服務。（圖擷取自新竹縣政府官網）

寶山國中林宛橙（左）從未補習，自律學習拿下5A5+，黃子潔（中）也努力不懈考取3A佳績。（圖擷取自新竹縣政府官網）

新湖國中魏群嘉（右）因老師鍥而不捨地輔導和本身自律，會考拿到5A8+。（圖擷取自新竹縣政府官網）

竹北國中連以菲（右）在親師陪伴下考取5A5+。（圖擷取自新竹縣政府官網）

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