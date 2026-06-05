日月潭體驗「時光倒流」！ 365+1階「通天梯」亮相

日月潭文武廟前被稱作「通天梯」的「年梯」步道整修開放，遊客可在366個石階找到自己的生日階梯拍照。（圖由日管處提供）

日月潭文武廟前「年梯」步道，一共366個石階，代表1年365天，與2月29日閏日，昔日陡峭階梯還有「通天梯」之稱，步道從廟前台階往下方走去，時間就從12月31日往前倒流，被戲稱「時光步道」，近期年梯整修開放煥然一新，不僅行走更安全，還能體驗「時光倒流」樂趣。

日月潭風景區管理處表示，先前文武廟「年梯」步道，配合環潭自行車道斷點打通工程而封閉，期間除了改善自行車道，也一併整修年梯步道，不僅清理整修石階，也汰換老舊損壞扶手，改成耐用塑木，經過一番整頓，最近重新開放與民眾見面。

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日管處說，年梯一共366階，每階代表1個日子，造訪的遊客都能找到自己的生日，並在石階上拍照紀念，從文武廟前往台階下方走去，年梯還會化身「時光步道」，從跨年一路回到元旦，愈走時光愈倒流，最後抵達1月1日階梯旁觀景平台，就能在湖畔欣賞日月潭湖光山色，完成另類「時光之旅」。

日月潭文武廟「年梯」步道煥新亮相，從廟前往台階下方走去，還能體驗「時光倒流」樂趣。（圖由日管處提供）

日月潭文武廟「年梯」步道煥新亮相，遊客可在366個石階中找到自己的生日階梯。（圖由日管處提供）

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