南海停車場BOT嘉陽公司 希望穩定投資環境促進地方共榮

南海立體停車場投入資金10億元，希望帶動地方產業發展。（記者劉禹慶攝）

南海立體停車場由嘉陽公司與澎湖縣政府於2018年10月完成BOT案簽約，並於2019年11月正式動土。計畫推動期間遭逢新冠肺炎疫情衝擊及建築原物料價格大幅上漲等挑戰，仍於2024年11月取得使用執照，同年11月30日正式啟用，提供居民及遊客更便利的停車環境。

嘉陽附屬事業「太陽城饗樂生活館」則持續導入餐飲、休閒娛樂及生活服務等多元行業，逐步完善澎湖新灣區生活機能，打造兼具觀光、休閒與消費功能商業場域。透過產業聚集效益，帶動地方經濟發展、創造就業機會，並提升旅遊服務品質與觀光接待量能，進一步強化澎湖觀光競爭力。

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然而因部分審查事項的認定與主管機關見解存在差異，導致相關行政程序，較原規劃期程延長，影響招商及營運規劃進度。近期太陽城辦理純電卡丁車運動推廣活動引發討論，部分未經查證的網路資訊及輿論內容，不僅影響市場觀感，也增加潛在投資者對澎湖投資環境的疑慮，進而影響投資評估與進駐意願。

嘉陽公司說，離島市場在招商面臨人口規模、物流成本及營運條件等挑戰，投資評估相對審慎。若再受到片面資訊或負面輿論影響，將進一步增加招商難度。因此建立穩定、明確且友善的投資環境，是吸引企業進駐及促進地方產業發展關鍵。未來將持續秉持深耕澎湖的理念，積極推動營運發展。

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