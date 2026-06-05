今年5月好熱又好乾！台北、基隆高溫破紀錄 恆春雨量創新低

氣象署說明今年5月氣候統計。（圖由氣象署提供）

今年5月的氣候「好熱又好乾」！中央氣象署統整5月的氣候狀況為氣溫偏高、雨量偏少，台北測站及基隆測站都破歷年5月份單日最高溫，分別為38.3度及37.6度；全台雨日偏少，恆春站為同期第1少，台南站及台東站為同期第2少、基隆站及台中站為同期第5少。

今年5月份的平均氣溫為26.5度，而同期氣候值平均為25.9度，5月份較氣候值高出0.6度，僅在受鋒面及華南雲雨區影響期間氣溫偏涼，其餘時間氣溫明顯偏高。

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另外，今年5月平均溫度，台中站、台北站及新竹站分別為同期第6、第7及第8高。其中，台北站及基隆站皆破歷年5月份單日最高溫，分別為38.3度及37.6度。

累積雨量部分，5月平均達91.5毫米，但氣候值為186.3毫米，較氣候值少了94.8毫米。氣象署說明，上旬至中旬前期受鋒面及華南雲雨區影響，中旬中期至下旬以午後局部短暫陣雨為主，下旬後期受鋒面影響，影響期間雖各地普遍有雨，但雨量偏少。

氣象署指出，降雨量北海岸及部分東部地區正常偏多，其他地區偏少，累積雨量為氣候值的49.1%，為1951年以來第8少紀錄。台南站僅占氣候值約0.8％，為同期第4少，恆春站占氣候值約1.2%，為同期第1少。

其中，台東站及大武站雨量分別占氣候值約15％及19％，為同期第3少及第6少。台中站及新竹站各少於氣候值約29%及31%，為同期第4少及第6少。

降雨日數部分，今年5月平均為7.6天，但氣候值為13.8天，今年5月降雨日數較氣候值少6.2天，且全台雨日偏少，恆春站為同期第1少，台南站及台東站為同期第2少、基隆站及台中站為同期第5少。

氣象署說明今年5月氣候統計。（圖由氣象署提供）

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