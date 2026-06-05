為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今年5月好熱又好乾！台北、基隆高溫破紀錄 恆春雨量創新低

    2026/06/05 16:19 記者吳亮儀／台北報導
    氣象署說明今年5月氣候統計。（圖由氣象署提供）

    氣象署說明今年5月氣候統計。（圖由氣象署提供）

    今年5月的氣候「好熱又好乾」！中央氣象署統整5月的氣候狀況為氣溫偏高、雨量偏少，台北測站及基隆測站都破歷年5月份單日最高溫，分別為38.3度及37.6度；全台雨日偏少，恆春站為同期第1少，台南站及台東站為同期第2少、基隆站及台中站為同期第5少。

    今年5月份的平均氣溫為26.5度，而同期氣候值平均為25.9度，5月份較氣候值高出0.6度，僅在受鋒面及華南雲雨區影響期間氣溫偏涼，其餘時間氣溫明顯偏高。

    另外，今年5月平均溫度，台中站、台北站及新竹站分別為同期第6、第7及第8高。其中，台北站及基隆站皆破歷年5月份單日最高溫，分別為38.3度及37.6度。

    累積雨量部分，5月平均達91.5毫米，但氣候值為186.3毫米，較氣候值少了94.8毫米。氣象署說明，上旬至中旬前期受鋒面及華南雲雨區影響，中旬中期至下旬以午後局部短暫陣雨為主，下旬後期受鋒面影響，影響期間雖各地普遍有雨，但雨量偏少。

    氣象署指出，降雨量北海岸及部分東部地區正常偏多，其他地區偏少，累積雨量為氣候值的49.1%，為1951年以來第8少紀錄。台南站僅占氣候值約0.8％，為同期第4少，恆春站占氣候值約1.2%，為同期第1少。

    其中，台東站及大武站雨量分別占氣候值約15％及19％，為同期第3少及第6少。台中站及新竹站各少於氣候值約29%及31%，為同期第4少及第6少。

    降雨日數部分，今年5月平均為7.6天，但氣候值為13.8天，今年5月降雨日數較氣候值少6.2天，且全台雨日偏少，恆春站為同期第1少，台南站及台東站為同期第2少、基隆站及台中站為同期第5少。

    氣象署說明今年5月氣候統計。（圖由氣象署提供）

    氣象署說明今年5月氣候統計。（圖由氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播