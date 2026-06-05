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    首頁 > 生活

    香蕉價崩每公斤僅剩8元 去年最高價曾達150元

    2026/06/05 16:12 記者葉永騫／屏東報導
    香蕉價崩農民叫苦。（記者葉永騫攝）

    香蕉價崩農民叫苦。（記者葉永騫攝）

    去年香蕉最高價每公斤曾達到150元，但近日香蕉崩盤，每公斤只剩8元，農民說8元是上品，下品沒人要，只能當肥料，根本不敷成本。

    去年因為連續颱風侵襲南台灣等因素，造成香蕉產量銳減，最高拍賣價高達每公斤150元的天價，但也因此造成蕉農種植面積增加，香蕉的價格也一路的下滑，最近則受到季節性影響，因夏季水果的鳳梨、荔枝、芒果、西瓜盛產加上產量季節性集中，使得每公斤跌至8元，農民叫苦不已。

    蕉農表示，健康蕉苗一棵要12元，加上肥料、農藥、人工等，成本每公斤就要15左右，現在上品只剩下8元，根本不划算，而次級品及下品更是賣不出去，只能變成肥料了。

    縣府農業處表示，每年的春季轉夏季這段期間現在正是台灣水果盛產期，今年不管是西瓜、鳳梨、荔枝、芒果都是盛產期，使得消費者購買香蕉的意願降低，消費量減少，這是季節性的市場價格下滑，農業處已經注意到這種情況，並通報農糧署協助擴展香蕉的通路，增加外銷及請企業認購及加工廠使用。

    香蕉價崩，每公斤僅剩8元。（記者葉永騫攝）

    香蕉價崩，每公斤僅剩8元。（記者葉永騫攝）

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