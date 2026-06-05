超大「天霸」挖冰勺現身 林百貨12週年復刻3代記憶

古早芋冰攤銅製巨型冰勺吸睛。（記者洪瑞琴攝）

超大「天霸」獎芋仔冰挖冰勺你看過嗎？台南歷史地標林百貨今年迎來再開幕12週年，以《1加2繽紛同樂會！》為年度主題，台南市長黃偉哲今出席開幕活動時表示，歷史古蹟最重要的不只是建築本體，更需要持續有人投入經營與活化，才能讓文化資產與城市生活緊密連結，延續其價值與生命力。

林百貨經理陳慧姝表示，林百貨不只是百貨公司，更是國際旅客認識台南的重要窗口。「1」象徵承載城市記憶的歷史建築林百貨，「2」則代表歷史文化與創新能量的交會，希望透過過去與現在、傳統與當代、文化與生活的融合，持續為台南創造更多繽紛可能。

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茄芷袋曾是台灣市場與街頭巷尾最熟悉的風景，今年12週年慶最受矚目亮點之一，就是正式發表全新茄芷包袋品牌「CHIAZHI LAB」。新品牌以當代設計語彙重新詮釋台灣經典茄芷文化，將陪伴許多人長大的茄芷袋，轉化為兼具設計感與實用性的現代生活單品。

此外，台南在地收藏家周榮棠策劃《巷弄同樂時光》特展，於林百貨4樓林聚點藝文展覽空間展出。展覽集結古早攤車、童年芋冰文化，以及1930年代林百貨曾販售的浴衣腰帶等珍貴文物，其中最吸睛的莫過於巨型「天霸」芋仔冰挖冰勺，同時融入復古飛盤遊戲、搖搖木馬等懷舊元素，重現昔日街頭巷尾的熱鬧景象，讓民眾在歡笑聲中穿越時光，感受台南最純粹的人情味與生活記憶。

古早芋冰攤的互動遊戲轉盤有刻示「天霸」最大獎。（記者洪瑞琴攝）

《巷弄同樂時光》特展，濃濃古早味。（記者洪瑞琴攝）

林百貨12週年慶今天熱鬧開幕。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（左）化身「超級男模」展示林百貨新潮品茄芷袋。（記者洪瑞琴攝）

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