國中會考成績出爐！屏縣17人5A++創新高 南榮7人最多

屏東縣私立南榮國中5位學生會考成績5A++且寫作六級分，包括謝嘉芸（左1）、藍子欽（左2）、蘇彤穎（右3）、鄭云媃（右2）、聶雲齊（右1），學生們與校長吳淑惠（左4）等師長合影。（圖由南榮國中提供）

115學年國中教育會考成績今（5）日公布，屏東縣共有17人拿到5A++創新高，其中南榮國中7人最多，7人中又有5人的寫作達到滿級分6級分，全縣5名榜首均在該校，表現相當突出；屏東縣政府教育處籲請全體考生留意後續入學管道時程。

屏東縣政府教育處表示，屏東考區共有5187名考生，有17人拿到5A++，成績通知單6月5日寄出並開放網路成績查詢，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由屏東考區試務會（潮州高中）郵寄，6月7至8日受理成績複查申請。

請繼續往下閱讀...

國中教育會考屏東考區今年共有5187名考生，國文、英文、數學、自然、社會科5A++共有17名，分別為明正國中1名、潮州國中1名、中正國中4名、林邊國中1名、南榮國中7名、美和高中國中部2名及陸興高中國中部1名，全縣5A有180名，全縣寫作6級分共有33名，分別為明正國中10名、高樹國中1名、萬丹國中1名、新園國中1名、南榮國中16名、大同高中國中部1名及東港高中國中部3名，5級分有574名。

教育處表示，115學年度高中及五專入學作業日程請至各入學管道委員會網站查詢簡章。屏東區高級中等學校免試入學委員會（恆春工商）預計6月18日公告實際招生名額，並開放查詢個人序位區間及網路選填志願（網址: https://ptc.entry.edu.tw），6月25至26日為免試入學報名，7月7日分發結果公告，提醒親師生留意。

屏東縣政府表示，感謝各國中師長與學生的努力，並祝福每位學生都能金榜題名，屏東區高級中等學校可選填30個志願，請學生選填志願前和師長充分討論，建議依學生興趣並參酌個人序位區間選擇最適合的學校。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法