照南國中會考再稱霸！52人抱回5A 估斬獲苗縣府66萬獎金破紀錄

照南國中會考再稱霸！52人抱回5A，估斬獲縣府66萬獎金破紀錄。（圖由校方提供）

國中教育會考成績今日公布，苗栗縣立照南國中再度蟬聯縣內「會考霸主」，今年照南國中共52位學生獲得5A以上佳績，高居全縣公、私立國中第一，其中901班陳政鈞更勇奪5A10+、作文6級分的滿級分榜首，校方表示，全校5A領取獎金人數不僅連4年穩定成長，5A總人數更連續10年蟬聯全縣公私立國中之冠。

照南國中除了陳政鈞摘下榜首外，另有張彥程、張祐愷、李妍欣、羅昱程、馮畊筌、蘇敏君、許芷綺等7人考取5A10+、作文5級分，全校5A10+頂尖群合計達8人。榜首陳政鈞謙虛表示，備考過程辛苦、一度想放棄，感謝師長與父母的鼓勵，讓他能奮戰到底。

請繼續往下閱讀...

校長湯秀琴指出，今年學校重視閱讀寫作，作文6級分達16人、5級分137人，成績大躍進。校方透過結合清華大學推展資優班、科學班及特色課程，今年科學展覽更勇奪全縣第一。

因表現亮眼，湯秀琴預估今年將有50人可望錄取竹苗區免試入學第一志願，學生將可領取縣府發放的會考激勵獎金高達66萬8千元，學校也獲得最高的14萬元獎金，雙雙打破歷史紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法