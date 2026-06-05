為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    照南國中會考再稱霸！52人抱回5A 估斬獲苗縣府66萬獎金破紀錄

    2026/06/05 16:00 記者蔡政珉／苗栗報導
    照南國中會考再稱霸！52人抱回5A，估斬獲縣府66萬獎金破紀錄。（圖由校方提供）

    照南國中會考再稱霸！52人抱回5A，估斬獲縣府66萬獎金破紀錄。（圖由校方提供）

    國中教育會考成績今日公布，苗栗縣立照南國中再度蟬聯縣內「會考霸主」，今年照南國中共52位學生獲得5A以上佳績，高居全縣公、私立國中第一，其中901班陳政鈞更勇奪5A10+、作文6級分的滿級分榜首，校方表示，全校5A領取獎金人數不僅連4年穩定成長，5A總人數更連續10年蟬聯全縣公私立國中之冠。

    照南國中除了陳政鈞摘下榜首外，另有張彥程、張祐愷、李妍欣、羅昱程、馮畊筌、蘇敏君、許芷綺等7人考取5A10+、作文5級分，全校5A10+頂尖群合計達8人。榜首陳政鈞謙虛表示，備考過程辛苦、一度想放棄，感謝師長與父母的鼓勵，讓他能奮戰到底。

    校長湯秀琴指出，今年學校重視閱讀寫作，作文6級分達16人、5級分137人，成績大躍進。校方透過結合清華大學推展資優班、科學班及特色課程，今年科學展覽更勇奪全縣第一。

    因表現亮眼，湯秀琴預估今年將有50人可望錄取竹苗區免試入學第一志願，學生將可領取縣府發放的會考激勵獎金高達66萬8千元，學校也獲得最高的14萬元獎金，雙雙打破歷史紀錄。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播