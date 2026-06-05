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    首頁 > 生活

    少子化大學招生主動出擊 高雄大學與社區高中共推銜接教育

    2026/06/05 15:45 記者蔡清華／高雄報導
    高雄大學與高雄市立中山高級中學簽署合作備忘錄。（高雄大學提供）

    高雄大學與高雄市立中山高級中學簽署合作備忘錄。（高雄大學提供）

    因應少子化，大學招生不再只是被動由高中生選填志願，高雄大學與高雄市立中山高級中學簽署合作備忘錄（MOU），未來將共同推動高中與大學課程銜接、教育資源共享及學生交流合作，並結合人工智慧（AI）、數位科技、淨零轉型及綠領人才培育等發展趨勢，協助學生提早接觸大學課程與專業領域，共同培育具備未來競爭力的人才。

    高雄大學校長陳啟仁表示，高雄大學以「高雄」為名，長期重視與地方社區及中小學的連結，並透過大學社會責任（USR）計畫、數位教育推動及人才培育方案，持續深化與地方教育夥伴的合作關係。他指出，高中與大學並非彼此獨立的學習階段，而是一條連續的人才培育歷程。

    中山高中校長林香吟表示，面對少子化與教育環境快速變遷，高中教育也必須持續創新與轉型，以回應學生多元學習與適性發展需求；中山高中與高雄大學地理位置相近，長期維持良好互動關係，未來透過大學資源挹注，不僅能提供學生更多元的學習機會。

    依據合作備忘錄內容，雙方未來將共同推動具學分採認的大學先修課程、學生校際參訪與交流活動、高中招生宣導及相關推廣事宜，並視實際需求拓展其他教育合作項目。合作備忘錄自簽署日起生效，為期5年，期滿後若雙方無異議將自動展延。

    目前雙方已陸續展開相關合作，包括碳盤查人才培育、AI課程推廣及證照培訓等項目，並規劃學生利用高三暑假進入高雄大學參與課程學習，取得相關專業證照。未來也將持續推動大學先修課程、學分採認及跨校學習機制，讓學生在高中階段即能接觸大學課程與學習環境。

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