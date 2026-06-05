迎接台南國際芒果節 大內消防打造走馬瀨「急救防線」護遊客

因應即將登場的「2026台南國際芒果節」，大內消防分隊至走馬瀨農場指導農場員工CPR及AED操作要領，提升急救能力，必要時可以守護遊客安全。（大內消防分隊提供）

因應「2026台南國際芒果節」將於27日在大內走馬瀨農場登場，台南市消防局第四大隊大內分隊今（5）日率先前往辦理心肺復甦術CPR及AED操作及情境演練，提升農場員工的急救能力，守護遊客的安全。

走馬瀨農場位於台南大內、玉井區交界，若遇緊急狀況發生，大內消防分隊的救護車約需10分鐘才能到場。為了掌握黃金救援時間，具有高級救護技術員資格的大內消防分隊長劉庭宇，今天前往農場教導員工CPR基本理論知識、AED使用方法及急救時應注意的事項等，透過實際示範和模擬演練，展示急救流程「叫、叫、壓、電」及「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」的CPR按壓操作要領，並由農場員工輪流實際操作。

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消防局第四大隊大隊長蔡國保強調，心跳與呼吸驟停患者一旦大腦缺氧超過4分鐘，腦細胞便開始死亡，因此黃金救援時間至關重要；研究顯示，若未能即時施行CPR，患者存活率將隨延遲每1分鐘下降約7%至10%；但若能於3至5分鐘內結合AED電擊處置，存活率可望大幅提升。因此希望藉由此次的課程，增進農場人員自救與互救能力，更能在關鍵時刻爭取寶貴時間，提升農場遊客安全性。

因應即將登場的「2026台南國際芒果節」，大內消防分隊至走馬瀨農場指導農場員工CPR及AED操作要領，提升急救能力，必要時守護遊客安全。（大內消防分隊提供）

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