為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎接台南國際芒果節 大內消防打造走馬瀨「急救防線」護遊客

    2026/06/05 15:22 記者劉婉君／台南報導
    因應即將登場的「2026台南國際芒果節」，大內消防分隊至走馬瀨農場指導農場員工CPR及AED操作要領，提升急救能力，必要時可以守護遊客安全。（大內消防分隊提供）

    因應即將登場的「2026台南國際芒果節」，大內消防分隊至走馬瀨農場指導農場員工CPR及AED操作要領，提升急救能力，必要時可以守護遊客安全。（大內消防分隊提供）

    因應「2026台南國際芒果節」將於27日在大內走馬瀨農場登場，台南市消防局第四大隊大內分隊今（5）日率先前往辦理心肺復甦術CPR及AED操作及情境演練，提升農場員工的急救能力，守護遊客的安全。

    走馬瀨農場位於台南大內、玉井區交界，若遇緊急狀況發生，大內消防分隊的救護車約需10分鐘才能到場。為了掌握黃金救援時間，具有高級救護技術員資格的大內消防分隊長劉庭宇，今天前往農場教導員工CPR基本理論知識、AED使用方法及急救時應注意的事項等，透過實際示範和模擬演練，展示急救流程「叫、叫、壓、電」及「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」的CPR按壓操作要領，並由農場員工輪流實際操作。

    消防局第四大隊大隊長蔡國保強調，心跳與呼吸驟停患者一旦大腦缺氧超過4分鐘，腦細胞便開始死亡，因此黃金救援時間至關重要；研究顯示，若未能即時施行CPR，患者存活率將隨延遲每1分鐘下降約7%至10%；但若能於3至5分鐘內結合AED電擊處置，存活率可望大幅提升。因此希望藉由此次的課程，增進農場人員自救與互救能力，更能在關鍵時刻爭取寶貴時間，提升農場遊客安全性。

    因應即將登場的「2026台南國際芒果節」，大內消防分隊至走馬瀨農場指導農場員工CPR及AED操作要領，提升急救能力，必要時守護遊客安全。（大內消防分隊提供）

    因應即將登場的「2026台南國際芒果節」，大內消防分隊至走馬瀨農場指導農場員工CPR及AED操作要領，提升急救能力，必要時守護遊客安全。（大內消防分隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播