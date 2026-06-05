基隆托嬰中心監視器將上雲端 最快今年底完成汰換備份

基隆市議會今天（5日）審查追加預算，通過基市府兒童及少年事務處托嬰中心的監視器上傳雲端的追加預算。（基隆市政府提供）

有鑑於全國各地托育中心曾傳出虐童事件，立法院於2026年4月通過「兒童托育服務法」，基隆市兒童及少年事務處（簡稱兒少處）今天（5日）在議會答詢議員張之豪、陳冠羽時指出，本次追加預算通過後，將由市政府統一辦理監視器汰換及影像上傳雲端備份作業，保障幼兒與托育人員。全案預定於2026年6月底7月初辦理採購作業，預計於今年底完成。

基隆市議會今天審查基隆市政府追加預算作業，無黨籍議員陳冠羽針對中央補助款及追加預算，要求兒少處說明監視器建置期程與雲端上傳備份作業做報告。民進黨議員張之豪則針對裝置監視器作業提出疑問，現在監視器錄影是否有規範及原則？是否會延伸到一般幼兒園，但監視器是否造成第一線人員的壓力及侵害隱私權？如何有平衡點？影像是可以隨時觀看，抑或者是有調閱機制？是否要擬定相關的自治條例規範，成為法源依據？

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兒少處長吳雨潔指出，此追加預算共計2筆，分別為所有監視器上雲端費用，共計321萬餘元；另外，80萬餘元為監視器的汰舊換新。若本次追加通過，將盡速上網發包。

張之豪及陳冠羽進一步提問，家長是否有權調閱影像畫面？哪些人可以監看或是調閱，還是家長也可以在自己家中查看，是否有機制或辦法依循？

吳雨潔說，托嬰中心裝設監視器，是依據「托嬰中心監視錄影設備設置及資訊管理利用辦法」辦理。該辦法的規定中，比較重要的包括，拍攝範圍僅限於托嬰中心的室內公共區域及戶外區域，幼兒廁所並不會有監視器鏡頭。

至於監視器影像上傳雲端，保存時間至少要30日；至於家長關心的調閱規定，必須是父母、監護人或實際照顧的人，因托育照顧爭議事件，應於事件發生或知悉日14日內，填申請書，申請查閱資料。查閱時，不得翻攝。

吳雨潔說，托嬰中心監視器影像至雲端備份，不會影響原本的規範，只是將影像同步保存在異地的雲端，調閱規範與原本的規定相同。

她表示，托嬰中心影像雲端備份，係因應2026年4月通過的「兒童托育服務法」規定，雖然該法規施行日期尚未公布，但基隆市托嬰中心皆同意於本次追加預算通過後，委由市府統一辦理監視器汰換及影像上雲端作業，保障幼兒、同時保障托育人員。因此，本案預定於2026年中開始辦理採購作業，預定於2026年12月底前完成。

基隆市議會今天（5日）審查追加預算，通過基市府兒童及少年事務處托嬰中心的監視器上傳雲端的追加預算。（基隆市政府提供）

基隆市議會今天（5日）審查基隆市政府兒少處追加預算，圖為兒少處長吳雨潔答覆議員問題。（記者俞肇福攝）

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