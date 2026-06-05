首屆台灣氣候行動週6/20登場 環團今舉足球象徵地球向人類發紅牌

環保團體在6月5日世界環境日齊聚，宣布今年將舉辦首屆「台灣氣候行動週」，並高舉巨型足球、以及高溫紅牌，象徵地球對人類的高碳排行為「驅逐出場」。（綠色公民行動聯盟提供）

憂心地球環境與氣候越來越糟，環保團體去年發起千人響應的「為氣候而走」遊行，今年再度集結並預計6月20日至7月5日，發起首屆「台灣氣候行動週」，7天內要透過論壇、工作坊、電影節、藝術展或社區導覽等活動，共同激盪出氣候解決方案。今（5日）世界環境日也高舉足球、象徵地球對人類高碳排行為祭出紅牌出場警告。

主辦單位表示，氣候行動週是一種「去中心化、全社會參與」的城市氣候倡議模式，全球已有紐約、倫敦、多倫多、曼谷、洛杉磯、慕尼黑及哥倫比亞麥德林等越來越多城市加入行列。台灣今年首度發起，目前已有20多項系列活動登錄，範圍橫跨台北、新竹、台中、南投、嘉義、台南及高雄，展現全台串聯的氣候量能。

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台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，史上最大規模的能源危機已屆滿百日，另一方面，世界氣象組織也發出警告，全球今年極可能遭逢強烈的「超級聖嬰現象」，推升北半球夏日高溫。

媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵觀察到，「家庭」在氣候行動中扮演關鍵角色，每個家戶都能透過能源選擇、居家環境改造甚至是家電電氣化，來達到減緩和調適。

還路於民行人路權促進會秘書長吳宜蒨表示，交通部門約占全球碳排放量的15%，一座城市選擇以汽車為主，還是以步行、自行車與大眾運輸為優先，將決定氣候行動的成敗。

台灣河溪網協會秘書長鄒明軒指出，治水工程有其極限，不能再過度倚賴防洪建設，必須誠實面對水患更頻繁的未來，要從社區到家戶學習辨識淹水風險、做好防災減災。

出席環保團體代表在今日上演行動劇，共同傳遞、滾動1顆巨型足球，隱喻人類活動不斷帶給地球的升溫壓力與違規行為，所有人再共同高舉高溫「紅牌」驅逐高碳排，代表受傷的地球向人類發出最嚴正的警告！

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