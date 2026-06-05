動保團體揭北台灣絕育成效 農業部：擬修法改採許可制強化管理

國民黨立委吳沛憶、郭昱晴、吳思瑤及國民黨立委洪孟楷等人出席台灣懷生相信動物協會召開的「在地實證＋國際科學：「提高絕育強度」是浪犬減量關鍵」記者會。（記者方賓照攝）

針對近來引發關注的遊蕩犬議題，台灣懷生相信動物協會今（5）日聯合多個動保團體及跨黨派立委召開記者會。會中公布北台灣十年高強度絕育成果，並拋出強化絕育政策、落實飼主責任、以科學數據作為共同語言等三項訴求。農業部動保司副司長陳中興現場回應認同「高強度絕育對遊蕩犬控制是有效的方式」，並透露未來「動保法」修法將把現行的免絕育「申報制」改採由地方政府准駁的「許可制」，從源頭強化管理。

台灣懷生相信動物協會今聯合多個動保團體在立法院舉辦記者會，公布北台灣十年高強度絕育成果，並引用農業部與地方調查數據指出，全國遊蕩犬數量已出現下降趨勢，2024年首度減少11.34％，北北基桃收容所幼犬入所量亦大幅下降逾8成。

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協會執行長郭璇指出，種種證據顯示，管理不足的家犬，是「遊蕩犬補充」的主要來源，透過系統性家戶訪查與主動介入，才能觸及這些不會自行帶犬隻絕育的飼主，從源頭阻斷遊蕩犬持續增加。

與會動保團體提出三項訴求，包含持續強化高強度絕育政策，將資源投入系統性訪查及戶外家犬源頭管理；落實戶外家犬飼主責任，強化絕育、晶片登記與繁殖管理的宣導及執法；以科學數據作為共同語言，凝聚動物保護與野生動物保育共識。

郭昱晴表示，如何用最有效方式減少遊蕩犬數量，且要同時兼顧動物福利，最重要的在於源頭管理，加強結紮強度，可降低後續收容所、醫療成本；北台灣在高強度絕育執行後，光是幼犬入所下降比例高達88％以上，北市民眾通報遊蕩犬件數更減少92％。

吳思瑤表示，據農業部2年一次的全國調查，最近一期執行成果，呈現遊蕩犬隻數量減少11.34％、1萬8113隻；有具體實證再搭配國際科學方法，這就是正確政策，要堅定進行，不應走回頭路，提高絕育強度絕對是源頭管理、末端收容兩者間重中之重的環節。

洪孟楷說，遊蕩犬不只是在戶外繁殖，部分還是有飼主的，飼主責任非常重要，未來如何加強教育推廣，有賴中央、地方共同努力。

陳中興表示，農業部對犬群管理採取法制化、科學化方式，家戶是遊蕩犬非常重要來源，「高強度絕育對遊蕩犬控制，是有效的方式」，但必須配合計畫。源頭管理非常重要，現行動保法的免絕育是「申報制」，只要飼主向地方政府申報即可，未來動保法修正後將改採「許可制」，由地方政府准駁。未來將從小範圍開始，整體系統性執行下，能讓遊蕩犬數量明顯減少，農業部樂意與地方政府、NGO合作，執行高強度絕育。

國民黨立委吳沛憶（左2）、郭昱晴（左3）、吳思瑤（左4）及國民黨立委洪孟楷（左5）等人出席台灣懷生相信動物協會召開的「在地實證＋國際科學：「提高絕育強度」是浪犬減量關鍵」記者會。（記者方賓照攝）

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