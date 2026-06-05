國中會考放榜 竹市18人5A10+作文6級分超亮眼

國中會考成績放榜，新竹市拿到5A10+作文6級分全國榜首學生有18人，其中市立培英國中5A以上學生有222人，表現最亮眼。（圖由學校提供）

115年國中教育會考成績今天（5日）放榜，新竹市4902名考生，取得5A以上成績共952人，約佔總考生數2成，其中5A10+且作文滿級分6級分的全國榜首達18人，較去年增加13人，學生表現亮眼。作文表現方面，今年共71名學生獲6級分，較去年增加36人。其中市立培英國中5A10+作文6級分全國榜首學生達8人，5A10+有31人，成績5A學生共222人，居市立國中之冠。

市府教育處提醒，學生若對國中會考成績有疑義，可在6月7日及8日申請成績複查。而在接下來最關鍵的志願選填，請考生務必在6月18日到23日完成115學年度竹苗區高級中等學校免試入學網路志願選填，分發結果將在7月7日公布。

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教育處也提到，今年竹市全國榜首學生達18人，較去年多13人，展現各校推動均質特色課程的成果，其中5A學生達952人，比例佔總考生近2成，學生整體表現優異。另竹市今年預估提供高一學生就學數為1186人，鼓勵竹苗考區學生以適性發展及就近入學做為志願選填依據。

國中會考成績放榜，新竹市拿到5A10+作文6級分全國榜首學生有18人，其中光武國中學生表現優異。（圖由學校提供）

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