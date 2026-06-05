嘉市民生國中出會考榜首5A10+、作文6級分 績優同學談讀書方法

嘉義市民生國中林芯葦（右）考5A10+、作文6級分，成為全國滿級分榜首之一。左為校長張金龍。（民生國中提供）

今年國中教育會考成績揭曉，嘉義市民生國中林芯葦考5A10+、作文6級分，成為全國滿級分榜首之一，她除了專注學業，平時也愛彈鋼琴、玩電玩，曾獲嘉市客語答喙鼓第一名等競賽獎項，勉勵學弟妹「要懂得運用時間、努力不懈」，持續找出盲點並不斷修正，讀書就能達到事半功倍成效。

民生國中學生蔡宜穆會考考5A10+、作文5級分，蔡宜穆分享，固定安排讀書時間、不熬夜，而且要徹底理解觀念，就能面對變化多端的會考題型，認為重視效率勝過讀書時數；他已錄取嘉義高中科學班，曾獲嘉義市科展第二名、袋鼠盃數學競賽銀牌等獎項，鼓勵學弟妹「全力以赴」，也提醒不要偏科過於嚴重，以免影響未來升學發展。

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另有學生李家穎、莊佳栩、郭千睿等考5A9+以上成績，李家穎分享，先讀懂課本、再做題目、最後整理筆記；莊佳栩認為，可以整理個人重點筆記作為備考策略，將各科重點濃縮，考前集中複習；郭千睿每天練習150題建立實戰能力，善用學校線上自主學習平台深化理解，他表示，學校平台能提供影片教學及題庫練習，讓學習更加便利有效。體育班學生江洺綸是棒球隊投手，會考成績1A4B，展現運動與學業並重精神。

校長張金龍表示，教育不僅重視學業成績，更強調適性發展與自主學習能力的培養，今年學生無論在語文、數理、科技、藝術或體育領域，都發揮潛能、綻放光彩，將持續陪伴學生探索興趣、培育能力。

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